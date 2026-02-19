Einbrecher-Bande flog aus Chile für ihre Coups ein

Schaden im dreistelligen Millionenbereich

Wie sich herausstellte, dürften sie für mindestens zwölf Einbruchsdiebstähle in Österreich sowie weitere 30 Wohnhaus-Einbrüche in Deutschland, Luxemburg, Frankereich und der Schweiz verantwortlich sein. Der dadurch entstandene Schaden liegt vermutlich im dreistelligen Millionenbereich. Durch die Machenschaften der chilenischen Einbrecherbanden hat sich auch die Statistik maßgeblich verändert: „Wir haben eine Steigerung von 25 bis 30 Prozent im Wohnraumbereich festgestellt, das ist massiv“, sagt Manfred Resch. Der Stand von 2019 – mit 927 Straftaten – ist aber noch nicht erreicht. 2024 lag die Zahl bei 667, die Auswertung vom Jahr 2025 wird im Frühjahr präsentiert.