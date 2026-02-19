Vorteilswelt
AUA-Hagelflug

OLG: Justiz darf Datenschreiber nicht auswerten

Österreich
19.02.2026 14:03
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg erfolgte Sicherstellung des Cockpit-Stimmenrekorders und des Flugdatenschreibers eines im Juni 2024 durch Hagel schwer beschädigten Austrian-Airlines-Flugzeuges war laut Oberlandesgericht (OLG) Wien nicht rechtens. Demnach dürfen die Daten nicht von der StA ausgewertet werden. Zuständig sei die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB), sah sich die AUA nun bestätigt.

Der „Hagelflug“ wurde demnach vom OLG als Störung, aber nicht als Unfall eingestuft. Die Beschlagnahmung wäre nur bei einem Unfall möglich gewesen. „Ein Unfall ist nach diesen Bestimmungen nur dann gegeben, wenn zum Beispiel eine Person bei dem Geschehen tödlich verletzt oder schwer verletzt worden ist oder das Flugzeug vermisst wird oder völlig unzugänglich ist oder wenn bestimmte, genau definierte schwere Schäden am Flugzeug eingetreten sind. Diese Voraussetzungen sind im gegenständlichen Fall nicht vorliegend“, erläuterte OLG-Sprecherin Susanne Lehr im Ö1-„Morgenjournal“.

Geräte bei SUB beschlagnahmt
Die Einstufung als schwere Störung erfolgte demnach von der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU). Die österreichische Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) hatte die Untersuchung nach Deutschland abgegeben, um jeglichen Anschein der Befangenheit auszuschließen. Zuvor waren Ermittlungen gegen SUB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter bekannt geworden. Es ging um den Vorwurf, die Untersuchung zu behindern, die Erhebungen wurden jedoch bereits wieder eingestellt.

Zuvor – im März 2025 – hatten Polizisten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg den Cockpit Voice Recorder und den Flugdatenschreiber der AUA-Maschine im Verkehrsministerium beschlagnahmt. Dort ist die SUB, die unter anderem Unfälle und schwere Störungen in der Luftfahrt untersucht, angesiedelt. Die SUB hatte in einem zweiten Zwischenbericht den Flug bereits unter anderem auf Basis der Daten aus dem Cockpit Voice Recorder und des Flugdatenschreibers rekonstruiert.

Das AUA-Flugzeug nach der Landung in Wien
Das AUA-Flugzeug nach der Landung in Wien(Bild: zVg, Krone KREATIV)
Die Maschine wurde schwer beschädigt.
Die Maschine wurde schwer beschädigt.(Bild: zVg)

AUA: International geregeltes Prozedere
„Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass unsere rechtliche Einordnung zur Frage des Prozederes in dieser Causa nunmehr vom OLG Wien bestätigt wurde“, teilte die AUA auf APA-Anfrage mit. Demnach ist „allein die SUB bzw. jetzt die BFU für die Auswertung der Flugaufzeichnungen in dieser Causa zuständig“, wurde betont. Ziel sei es, in einem international etablierten Standard und Prozess „aus Vorfällen zu lernen und so zur Erhöhung der Flugsicherheit beizutragen“.

  „Wichtige Informationen sind daher geschützt und grundsätzlich nur für die Verwendung durch die nach einem Vorfall ermittelnde Behörde“ – beispielsweise in Österreich die SUB – vorgesehen. Dies sei zudem in einer EU-Verordnung geregelt, hieß es in der Stellungnahme der AUA. „Selbstverständlich kooperieren wir seit Beginn der Untersuchungen vollumfänglich mit den ermittelnden Stellen. Austrian Airlines ist nach wie vor an einer raschen und vollumfänglichen Aufklärung des Vorfalls interessiert.“

Lesen Sie auch:
Ein Airbus A320  war im Juli 2024 in der Steiermark in eine Gewitterzelle geflogen und durch ...
Anwalt übt Kritik
AUA-Hagelflug: Nun wurden Ermittlungen eingestellt
15.01.2026
Wegen Befangenheit?
AUA-Hagelflug: Nun ermittelt deutsche Bundesstelle
14.05.2025
Beweise konfisziert
AUA-Hagelflug: Jetzt stehen Ermittler im Visier
04.04.2025

Kritik von Passagieranwalt
Passagieranwalt Wolfgang List kritisierte gegenüber dem ORF, dass die Daten durch die OLG-Entscheidung nicht im Ermittlungsverfahren der StA Korneuburg wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung verwendet werden können. Er kündigte an, als nächste Instanz vor den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gehen zu wollen. „Sollte es wirklich die letztinstanzliche Entscheidung sein, dann steht uns der Weg zum Gerichtshof für Menschenrechte zu.“

Der AUA-Airbus A320 war am 9. Juni 2024 auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Wien im Bereich von Hartberg (Steiermark) in eine Gewitterzelle und heftige Turbulenzen geraten. Zunächst wurde der Notruf „Mayday“ abgesetzt. Die Maschine landete dennoch sicher am Flughafen Wien in Schwechat, es wurden keine Passagiere verletzt. Die Maschine wies allerdings starke Beschädigungen an Nase und Cockpitscheibe auf.

Österreich
19.02.2026 14:03
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Österreich
Auch Pilot als Zeuge
Tragödie am Glockner: „Das hätte ich nie riskiert“
Schwerpunktkontrollen
Schlepperei: Kampf gegen illegale Migranten
Entnahme gefordert
LWK-Präsident Moosbrugger nimmt Biber ins Visier
Der richtige Riecher
Diensthund „Jerry“ erschnüffelt 15 Kilo Cannabis
2,6 Meter lang
Angler staunen: Riesenwels aus Bodensee gefischt
