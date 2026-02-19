OLG: Justiz darf Datenschreiber nicht auswerten

Der „Hagelflug“ wurde demnach vom OLG als Störung, aber nicht als Unfall eingestuft. Die Beschlagnahmung wäre nur bei einem Unfall möglich gewesen. „Ein Unfall ist nach diesen Bestimmungen nur dann gegeben, wenn zum Beispiel eine Person bei dem Geschehen tödlich verletzt oder schwer verletzt worden ist oder das Flugzeug vermisst wird oder völlig unzugänglich ist oder wenn bestimmte, genau definierte schwere Schäden am Flugzeug eingetreten sind. Diese Voraussetzungen sind im gegenständlichen Fall nicht vorliegend“, erläuterte OLG-Sprecherin Susanne Lehr im Ö1-„Morgenjournal“.