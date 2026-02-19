„Monsieur Robert“: Lustige Schulsatire mit Clavier

Nach drei Jahrzehnten als Lehrer steht für Robert Poutifard (Christian Clavier) der Ruhestand bevor. Dieser denkt allerdings nicht daran, sich zurückzulehnen, sondern möchte sich an vier ehemaligen Schülern für die gemeinen Streiche rächen. Zusammen mit seiner Komplizin versucht er, ihre Karrieren zu sabotieren. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur witzigen Schulsatire „Monsieur Robert kennt kein Pardon“.
Jahrelang war Robert Poutifard (Christian Clavier), Lehrer in einer Grundschule in der Provinz, Zielscheibe von gemeinen Streichen. Nun, da er pensioniert ist, schwört er Rache an jenen vier Schülern, die ihm das Leben zur Hölle machten. Er sabotiert deren inzwischen beachtliche Karrieren. Schließlich haben sie ihn um seine große Liebe zu einer Kollegin gebracht.
Die respektlose Schulsatire und schrille Farce rund um erlittene Demütigungen im Klassenzimmer bezieht einen Großteil ihrer Komik aus der Überzeichnung ihrer Charaktere, allen voran Christian Clavier, der als paranoide Lehrerkarikatur mit bedenklicher Mutterfixierung zur Witzfigur mutiert.
Dass seine blindwütigen Aktionen – wohlgemerkt mit Mamas Hilfe und deren ausgefuchsten Computer-Skills – gegen Ende an Bösartigkeit verlieren, verwässert aber seine manische Vergeltungsmission.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.