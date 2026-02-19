Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kino-Kritik

„Monsieur Robert“: Lustige Schulsatire mit Clavier

Unterhaltung
19.02.2026 13:46
„Monsieur Robert kennt kein Pardon“: ab sofort im Kino.
„Monsieur Robert kennt kein Pardon“: ab sofort im Kino.(Bild: Marc Bo)
Porträt von Christina Krisch
Von Christina Krisch

Nach drei Jahrzehnten als Lehrer steht für Robert Poutifard (Christian Clavier) der Ruhestand bevor. Dieser denkt allerdings nicht daran, sich zurückzulehnen, sondern möchte sich an vier ehemaligen Schülern für die gemeinen Streiche rächen. Zusammen mit seiner Komplizin versucht er, ihre Karrieren zu sabotieren. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur witzigen Schulsatire „Monsieur Robert kennt kein Pardon“. 

0 Kommentare

Jahrelang war Robert Poutifard (Christian Clavier), Lehrer in einer Grundschule in der Provinz, Zielscheibe von gemeinen Streichen. Nun, da er pensioniert ist, schwört er Rache an jenen vier Schülern, die ihm das Leben zur Hölle machten. Er sabotiert deren inzwischen beachtliche Karrieren. Schließlich haben sie ihn um seine große Liebe zu einer Kollegin gebracht.

Die respektlose Schulsatire und schrille Farce rund um erlittene Demütigungen im Klassenzimmer bezieht einen Großteil ihrer Komik aus der Überzeichnung ihrer Charaktere, allen voran Christian Clavier, der als paranoide Lehrerkarikatur mit bedenklicher Mutterfixierung zur Witzfigur mutiert.

Lesen Sie auch:
Ein Ehepaar lebt 1958 ein beschauliches Vorstadt-Leben – doch bald wird sich alles dramatisch ...
„Krone“-Interview
Didier Bourdon: „Würde gern 40 Jahre zurückreisen“
23.01.2026
Kritik zu „Dust Bunny“
Schräger Comedy-Horror-Mix mit Mads Mikkelsen
18.02.2026
Filmstarts der Woche
Neu im Kino: Eiskalt geschockt & tierisch verrückt
19.02.2026

Dass seine blindwütigen Aktionen – wohlgemerkt mit Mamas Hilfe und deren ausgefuchsten Computer-Skills – gegen Ende an Bösartigkeit verlieren, verwässert aber seine manische Vergeltungsmission.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
19.02.2026 13:46
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.463 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
146.749 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.979 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1650 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
752 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
682 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf