„Monsieur Robert“: Lustige Schulsatire mit Clavier

Nach drei Jahrzehnten als Lehrer steht für Robert Poutifard (Christian Clavier) der Ruhestand bevor. Dieser denkt allerdings nicht daran, sich zurückzulehnen, sondern möchte sich an vier ehemaligen Schülern für die gemeinen Streiche rächen. Zusammen mit seiner Komplizin versucht er, ihre Karrieren zu sabotieren. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur witzigen Schulsatire „Monsieur Robert kennt kein Pardon“.