Retter kamen zu spät
Frau (21) erfror bei Wanderung mit Hund im Schnee
Eine 21-jährige Frau wollte in den USA mit ihrem Hund eine Schneewanderung machen. Doch nach einem Unglück kann sie nur noch tot geborgen werden ...
Die junge Frau wurde von den Behörden inzwischen als Brianna L. Mohr aus Brick (New Jersey) identifiziert.
Notruf abgesetzt
Die erfahrene Wanderin stürzte am vergangenen Donnerstag gegen 15 Uhr auf einem Wanderweg in der Nähe des Gipfels des 1629 Meter hohen Mount Marcy in Keene (Essex County), dem höchsten Berg des Bundesstaats New Yorks, und wählte sofort den Notruf. Sie schilderte ihre Lage und wurde beruhigt: Hilfe sei bereits unterwegs.
Rettungskräfte nutzten Schneemobile und einen Hubschrauber, doch das Wetter und die Sichtverhältnisse machten es unmöglich, die 21-Jährige im Schnee zu orten. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kämpfte sie verzweifelt gegen die Kälte, während ihr Hund ihrer Seite blieb.
Hund überlebte unverletzt
Nach sechs endlosen Stunden entdeckten die Retter die junge Frau schließlich in der Nähe des Gipfels. „Man fand sie zusammen mit ihrem Hund. Sie zeigte keine Lebenszeichen“, erklärte die Polizei. Ihr Hund war unverletzt und konnte gerettet werden. Die junge Frau jedoch wurde noch auf dem Berg für tot erklärt. Als offizielle Todesursache wurde laut Angaben der New York State Police Unterkühlung festgestellt.
„Mein Herz ist gebrochen“
Schon vorher hatte Brianna L. den verschneiten Mount Marcy ins Herz geschlossen. Bereits im November hatte sie den 1600 Meter hohen Gipfel bestiegen und Fotos ihrer Tour in sozialen Netzwerken geteilt. „Das war ihr Lieblingsberg. Sie hatte sich so auf die Rückkehr gefreut“, verriet ihre Nichte. „Mein Herz ist gebrochen wegen dem, was dir zugestoßen ist“, schrieb ein Bekannter auf Instagram.
