Frau (21) erfror bei Wanderung mit Hund im Schnee

Hund überlebte unverletzt

Nach sechs endlosen Stunden entdeckten die Retter die junge Frau schließlich in der Nähe des Gipfels. „Man fand sie zusammen mit ihrem Hund. Sie zeigte keine Lebenszeichen“, erklärte die Polizei. Ihr Hund war unverletzt und konnte gerettet werden. Die junge Frau jedoch wurde noch auf dem Berg für tot erklärt. Als offizielle Todesursache wurde laut Angaben der New York State Police Unterkühlung festgestellt.