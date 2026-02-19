Fake-Mails in Krieglach: „Täter immer gewiefter“

Am Mittwoch erhielten die Bürger der Gemeinde Krieglach Fake-Mails mit der Aufforderung, ein Dokument zu öffnen. Dahinter steckten Hacker. Die Bürgermeisterin kann Entwarnung geben: Es wurden keine Daten geklaut.
Die Aufregung im steirischen Mürztal war groß: Am Mittwochabend erreichten zahlreiche Bürger aus Krieglach Mails von Hackern. Diese hatten sich Zugang zum Account der Gemeinde verschafft und mittels „Phishing“ versucht, an Daten zu kommen. Konkret wurden die Empfänger auf Englisch dazu aufgerufen, ein Dokument zu öffnen. Besonders gemein: In der Signatur stand der Name einer Sekretärin.
„Uns haben heute sehr viele Anrufe erreicht“, berichtet Bürgermeisterin Regina Schrittwieser. Via Facebook, Instagram und Cities wurden die Bürger auf dem Laufenden gehalten. Mittlerweile kann sie Entwarnung geben: „Es wurden keine Daten abgesaugt.“ Die Mailadresse wurde gesperrt und das Passwort geändert.
Uns haben heute sehr viele Anrufe erreicht. Aber ich kann Entwarnung geben: Es wurden keine Daten abgesaugt.
Regina Schrittwieser
Bürgermeisterin Krieglach
Bild: Marktgemeinde Krieglach
Die Gemeinde war gut auf die Gefahr von Phishing-Attacken vorbereitet. Eine externe Firma namens Comm-Unity, die Mails und Co. verwaltet, schlug sofort Alarm. Das Unternehmen habe man nach dem Hacking-Angriff auf das Land Kärnten hinzugezogen: „Die Täter werden immer gewiefter. Wir haben uns eine Cyber-Versicherung zugelegt und ein Jahr an einer Schulung teilgenommen“, sagt Schrittwieser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.