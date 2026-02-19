Fake-Mails in Krieglach: „Täter immer gewiefter“

Die Aufregung im steirischen Mürztal war groß: Am Mittwochabend erreichten zahlreiche Bürger aus Krieglach Mails von Hackern. Diese hatten sich Zugang zum Account der Gemeinde verschafft und mittels „Phishing“ versucht, an Daten zu kommen. Konkret wurden die Empfänger auf Englisch dazu aufgerufen, ein Dokument zu öffnen. Besonders gemein: In der Signatur stand der Name einer Sekretärin.