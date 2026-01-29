Bank-Callcenter ließ verdeckten Einsatz auffliegen

Erste Zweifel kamen auf

Die Frau war mit dem Betrüger die ganze Zeit telefonisch in Verbindung, am Weg zur Bank machten sich beim Ehepaar aber Zweifel breit. Stimmt die Geschichte überhaupt? Es wurde ein Zwischenstopp bei einer Enkeltochter, die mit einem Polizisten verheiratet ist, eingelegt. Der Schwindel flog auf. Während das Telefonat mit den Gaunern weiterlief, fuhr die Enkeltochter versteckt im Auto mit. Und im Hintergrund wurde ein verdeckter Polizeieinsatz bei der Bank organisiert. Was noch fehlte: Die Mitarbeiter der Bank davon in Kenntnis zu setzen.