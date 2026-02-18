After Olympic drama: Another blow for Vonn

Mourning after crash
Another blow for Lindsey Vonn! Immediately after her serious crash in the Olympic downhill, her beloved dog Leo passed away. The 41-year-old American revealed this in an emotional Instagram post.
"Leo has passed away and joined Lucy and Bear in heaven," Vonn wrote alongside a series of photos from happier days. While the speed queen was worrying about her leg, Leo was fighting for his life – but in vain!
"I can't believe it"
"These have been incredibly difficult days. Probably the hardest of my entire life. I still can't comprehend that he's gone..." said Vonn. "On the day I crashed, Leo did too. He was recently diagnosed with lung cancer (he survived lymphoma a year and a half ago), but now his heart failed. He was in pain and his body couldn't keep up with his strong spirit." Leo always built her up when she was down. "We went through so much together in 13 years," said Vonn, who had already lost her dog Lucy in March 2025 and her dog Bear in January 2022. It will take time for her to process all of this emotionally. "But I know he will always be with me."
The 2010 Olympic downhill champion, who had already competed in Cortina with a torn cruciate ligament in her left knee, is scheduled for another operation today, Wednesday. "When I close my eyes, I will think of him," Vonn said. "Leo will always be my first great love."
