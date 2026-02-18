After Olympic drama: Another blow for Vonn

"I can't believe it"

"These have been incredibly difficult days. Probably the hardest of my entire life. I still can't comprehend that he's gone..." said Vonn. "On the day I crashed, Leo did too. He was recently diagnosed with lung cancer (he survived lymphoma a year and a half ago), but now his heart failed. He was in pain and his body couldn't keep up with his strong spirit." Leo always built her up when she was down. "We went through so much together in 13 years," said Vonn, who had already lost her dog Lucy in March 2025 and her dog Bear in January 2022. It will take time for her to process all of this emotionally. "But I know he will always be with me."