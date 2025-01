„Ohne Erlaubnis durfte die Frau nicht hinaus“

Mehrere Justizwachebeamten brachten den mutmaßlichen Gewalttäter am Donnerstag zum Verhandlungssaal des Landesgerichtes. Der Staatsanwalt präzisierte die Vorwürfe: 15 Mal soll der Afghane (25) – ein seit März 2024 anerkannter Flüchtling – seiner Freundin Gewalt angetan haben. Und das über zwei Jahre. Im Detail soll er die einheimische Frau an den Haaren über den Asphalt gezogen, sie mit einem Staubsauger und einer Pfanne geschlagen – und auch getreten und gewürgt haben. „Wenn es ihm nicht gepasst hat, durfte sie nicht in die Wohnung oder hinaus“, so der Ankläger.