157 Punkte! Saisonbestmarke für Denver Nuggets

Die Basketballer der Denver Nuggets haben in der NBA eine Saisonbestmarke aufgestellt. Sie gewannen am Freitag (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers 157:103, kein Team schaffte in dieser Saison mehr Punkte in einem Spiel. Mehr Zähler legten zuletzt die Indiana Pacers im März 2025 mit 162 Punkten auf. Nikola Jokic kam auf 32 Zähler, neun Rebounds und sieben Assists. Die Oklahoma City Thunder gewannen ihr erstes Spiel nach der All-Star-Pause 105:86 gegen die Brooklyn Nets.
Auch die Los Angeles Lakers sind mit einem Erfolg aus der Pause gekommen, das Stadt-Duell gegen die Clippers entschied das Team der Superstars LeBron James und Luka Doncic mit 125:122 für sich.
Doncic trug sein Team in der Schlussphase, erzielte neun Punkte in den letzten dreieinhalb Minuten und kam insgesamt auf 38 Zähler und elf Assists. James beendete die Partie mit 13 Zählern und elf Assists.
