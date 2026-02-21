157 Punkte! Saisonbestmarke für Denver Nuggets

Die Basketballer der Denver Nuggets haben in der NBA eine Saisonbestmarke aufgestellt. Sie gewannen am Freitag (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers 157:103, kein Team schaffte in dieser Saison mehr Punkte in einem Spiel. Mehr Zähler legten zuletzt die Indiana Pacers im März 2025 mit 162 Punkten auf. Nikola Jokic kam auf 32 Zähler, neun Rebounds und sieben Assists. Die Oklahoma City Thunder gewannen ihr erstes Spiel nach der All-Star-Pause 105:86 gegen die Brooklyn Nets.