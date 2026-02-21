Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

157:103 gegen Portland

157 Punkte! Saisonbestmarke für Denver Nuggets

US-Sport
21.02.2026 10:15
Nikola Jokic brachte es auf 32 Punkte.
Nikola Jokic brachte es auf 32 Punkte.(Bild: AFP/SOOBUM IM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Basketballer der Denver Nuggets haben in der NBA eine Saisonbestmarke aufgestellt. Sie gewannen am Freitag (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers 157:103, kein Team schaffte in dieser Saison mehr Punkte in einem Spiel. Mehr Zähler legten zuletzt die Indiana Pacers im März 2025 mit 162 Punkten auf. Nikola Jokic kam auf 32 Zähler, neun Rebounds und sieben Assists. Die Oklahoma City Thunder gewannen ihr erstes Spiel nach der All-Star-Pause 105:86 gegen die Brooklyn Nets.

0 Kommentare

Auch die Los Angeles Lakers sind mit einem Erfolg aus der Pause gekommen, das Stadt-Duell gegen die Clippers entschied das Team der Superstars LeBron James und Luka Doncic mit 125:122 für sich.

Doncic trug sein Team in der Schlussphase, erzielte neun Punkte in den letzten dreieinhalb Minuten und kam insgesamt auf 38 Zähler und elf Assists. James beendete die Partie mit 13 Zählern und elf Assists.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
21.02.2026 10:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
439.537 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
233.475 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
166.161 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1451 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1370 mal kommentiert
Mehr US-Sport
157:103 gegen Portland
157 Punkte! Saisonbestmarke für Denver Nuggets
Pöltl Wechselspieler
Ingram für Toronto zu Auswärtssieg in Chicago
Verkauf eingeleitet
Super-Bowl-Sieger Seattle vor Milliarden-Verkauf
„Auf 100 Prozent“
Rossi nach Verletzung vor Comeback für Vancouver!
Baldiges Karriereende?
LeBron James lässt NBA-Zukunft weiterhin offen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf