Erwachsener und Kleinkind aus Küchenbrand gerettet

Kochgeschirr begann zu brennen

Ein gefüllter Kochtopf stand offenbar zu lange auf dem eingeschalteten Herd, überhitzte und entzündete sich. Auch die darüber hängende Dunstabzughaube begann zu brennen. Durch das schnelle Ausrücken der lokalen Feuerwehren konnte der Brand unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht werden.

„Das punktgenaue Eingreifen hat einen weitaus größeren Sachschaden am Wohngebäude verhindert“, so ein Sprecher der Einsatzleitung. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte vor Ort. Sie konnten einen Erwachsenen retten, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert wurde. Ein im Haushalt lebendes Kleinkind wurde zur Beobachtung in das Krankenhaus Oberwart gebracht.