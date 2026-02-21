Erwachsener und Kleinkind aus Küchenbrand gerettet

Vermutlich Ablenkung oder Unachtsamkeit führten zum Unglück. Vier Feuerwehren verhinderten durch rasches Eingreifen eine Ausbreitung der Flammen und bargen zwei Bewohner.
Glück im Unglück hatten ein Erwachsener und ein ihm offenbar anvertrautes Kleinkind in Eltendorf. Am Freitagabend wurden mehrere Feuerwehren des Bezirkes Jennersdorf zu einem Wohnhausbrand gerufen. Bei Eintreffen der Retter stellte sich heraus, dass eine Küche brannte.
Kochgeschirr begann zu brennen
Ein gefüllter Kochtopf stand offenbar zu lange auf dem eingeschalteten Herd, überhitzte und entzündete sich. Auch die darüber hängende Dunstabzughaube begann zu brennen. Durch das schnelle Ausrücken der lokalen Feuerwehren konnte der Brand unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht werden.
„Das punktgenaue Eingreifen hat einen weitaus größeren Sachschaden am Wohngebäude verhindert“, so ein Sprecher der Einsatzleitung. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte vor Ort. Sie konnten einen Erwachsenen retten, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert wurde. Ein im Haushalt lebendes Kleinkind wurde zur Beobachtung in das Krankenhaus Oberwart gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.