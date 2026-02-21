Vorteilswelt
Herd überhitzt

Erwachsener und Kleinkind aus Küchenbrand gerettet

Burgenland
21.02.2026 10:57
65 Einsatzkräfte bargen die Opfer und löschten rasch .
65 Einsatzkräfte bargen die Opfer und löschten rasch .(Bild: BFKDO Jennersdorf)

Vermutlich Ablenkung oder Unachtsamkeit führten zum Unglück. Vier Feuerwehren verhinderten durch rasches Eingreifen eine Ausbreitung der Flammen und bargen zwei Bewohner.

0 Kommentare

Glück im Unglück hatten ein Erwachsener und ein ihm offenbar anvertrautes Kleinkind in Eltendorf. Am Freitagabend wurden mehrere Feuerwehren des Bezirkes Jennersdorf zu einem Wohnhausbrand gerufen. Bei Eintreffen der Retter stellte sich heraus, dass eine Küche brannte.

Der überhitzte Kochtopf und die verbrannte Dunstabzughaube der Küche.
Der überhitzte Kochtopf und die verbrannte Dunstabzughaube der Küche.(Bild: BFKDO Jennersdorf)

Kochgeschirr begann zu brennen
Ein gefüllter Kochtopf stand offenbar zu lange auf dem eingeschalteten Herd, überhitzte und entzündete sich. Auch die darüber hängende Dunstabzughaube begann zu brennen. Durch das schnelle Ausrücken der lokalen Feuerwehren konnte der Brand unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht werden.

„Das punktgenaue Eingreifen hat einen weitaus größeren Sachschaden am Wohngebäude verhindert“, so ein Sprecher der Einsatzleitung. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte vor Ort. Sie konnten einen Erwachsenen retten, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert wurde. Ein im Haushalt lebendes Kleinkind wurde zur Beobachtung in das Krankenhaus Oberwart gebracht.

Burgenland
21.02.2026 10:57
Burgenland
