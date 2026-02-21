Alkolenker erfasste zwei Fußgänger am Schutzweg

Am Freitag gegen 20.40 Uhr wollten ein 65-Jähriger und eine 44-Jährige aus dem Bezirk Murtal die Fahrbahn der Wasendorferstraße in Fohnsdorf/Dietersdorf am Schutzweg überqueren. Dabei dürften sie von einem in Richtung Gabelhofen fahrenden Pkw-Lenker übersehen worden sein. Der 36-jährige Murtaler hat die beiden Fußgänger erfasst und niedergestoßen.