Alkolenker erfasste zwei Fußgänger am Schutzweg

Im Bezirk Murtal wurden am Freitagabend zwei Fußgänger beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst. Beide wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des Autos war alkoholisiert.
Am Freitag gegen 20.40 Uhr wollten ein 65-Jähriger und eine 44-Jährige aus dem Bezirk Murtal die Fahrbahn der Wasendorferstraße in Fohnsdorf/Dietersdorf am Schutzweg überqueren. Dabei dürften sie von einem in Richtung Gabelhofen fahrenden Pkw-Lenker übersehen worden sein. Der 36-jährige Murtaler hat die beiden Fußgänger erfasst und niedergestoßen.
Pkw-Lenker wurde Führerschein abgenommen
Dabei erlitten der Mann und die Frau schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkotest mit dem Pkw-Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.
