Der 19-Jährige hat bei der Entscheidungshow „Vienna Calling“ überzeugt. Doch wird er sich auch gegen seine internationale Konkurrenz durchsetzen? Unsere Frage vom 21. Februar lautet: „Song Contest: Hat Cosmó eine Chance auf den Sieg?“
Wie schätzen Sie die Chancen von Cosmó und seinem Song „Tanzschein“ beim diesjährigen ESC ein? Wird er damit bei Jury und Publikum überzeugen können? Oder ist eine schlechte Platzierung für uns als Gastgeberland schon vorprogrammiert?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
