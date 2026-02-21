Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Song Contest: Hat Cosmó eine Chance auf den Sieg?

Forum
21.02.2026 11:28
Cosmó vertritt Österreich im Mai beim 70. Eurovision Song Contest in Wien.
Cosmó vertritt Österreich im Mai beim 70. Eurovision Song Contest in Wien.(Bild: Hans Leitner)
Porträt von Community
Von Community

Der 19-Jährige hat bei der Entscheidungshow „Vienna Calling“ überzeugt. Doch wird er sich auch gegen seine internationale Konkurrenz durchsetzen? Unsere Frage vom 21. Februar lautet: „Song Contest: Hat Cosmó eine Chance auf den Sieg?“

0 Kommentare

Wie schätzen Sie die Chancen von Cosmó und seinem Song „Tanzschein“ beim diesjährigen ESC ein? Wird er damit bei Jury und Publikum überzeugen können? Oder ist eine schlechte Platzierung für uns als Gastgeberland schon vorprogrammiert?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
21.02.2026 11:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
440.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
234.379 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
166.802 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1370 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1347 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Fast wie damals: Wie ändert der Schnee Ihr Gemüt?
Frage des Tages
Soll Österreich Olympia 2046 austragen?
Diskutieren Sie mit!
Falco-Statue: Wer verdient ebenfalls ein Denkmal?
Diskutieren Sie mit!
Aschermittwochs-Reden: Wer hat Sie überzeugt?
Frage des Tages
Soll Parkregelung für Ukrainer auslaufen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf