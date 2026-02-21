Herrenloser Sattelauflieger „mähte“ Haltestelle um

Das hätte in einer Tragödie enden können! Ein Sattelauflieger, der sich von einem Zugfahrzeug gelöst hatte, krachte im Tiroler Unterland gegen eine Bushaltestelle, woraufhin diese in alle Einzelteile zerbrach. Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen dort. Ansonsten hätte es wohl Tote gegeben.