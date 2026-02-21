Vorteilswelt
Wenn da jemand ...

Herrenloser Sattelauflieger „mähte“ Haltestelle um

Tirol
21.02.2026 10:28
Der Sattelauflieger krachte gegen die Haltestelle. Zum Glück stand da niemand!
Der Sattelauflieger krachte gegen die Haltestelle. Zum Glück stand da niemand!(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Das hätte in einer Tragödie enden können! Ein Sattelauflieger, der sich von einem Zugfahrzeug gelöst hatte, krachte im Tiroler Unterland gegen eine Bushaltestelle, woraufhin diese in alle Einzelteile zerbrach. Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen dort. Ansonsten hätte es wohl Tote gegeben.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall am Freitag, kurz vor 13 Uhr, im Gemeindegebiet von Ellmau im Bezirk Kufstein. Ein Slowake (49) war mit einem Lkw auf der B178 Loferer Straße in Richtung St. Johann unterwegs, als er plötzlich aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und aufs Bankett geriet.

Stützbeine verkeilten sich
Die Stützbeine des Sattelaufliegers verkeilten sich daraufhin – der Sattelauflieger wurde vom Zugfahrzeug gerissen, machte sich selbstständig, krachte gegen eine Bushaltestelle und letztlich gegen einen Baum.

Zum Glück niemand bei Haltestelle
Die Bushaltestelle wurde komplett zerstört, Teile wurden in die angrenzende, mit Schnee bedeckte Wiese katapultiert. Wenn jemand bei der Haltestelle auf den Bus gewartet hätte, wäre er wohl tot gewesen.

So ging der Unfall zum Glück glimpflich aus – es entstand „nur“ Sachschaden.

Tirol
21.02.2026 10:28
