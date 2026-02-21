Falsch gekühltes Spenderherz: Bub nun gestorben

Der herzkranke zweieinhalb Jahre alte Domenico ist in Italien nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus in Neapel am Samstag mitteilte, starb er „infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands“ auf der Intensivstation. Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen, da das Spenderherz beim Transport falsch gekühlt und dadurch schwer beschädigt wurde.