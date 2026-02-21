Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Transplantation

Falsch gekühltes Spenderherz: Bub nun gestorben

Ausland
21.02.2026 10:24
Der Bub, der mit Herzfehler zur Welt kam, ist nun aufgrund „plötzlicher Verschlechterung seines ...
Der Bub, der mit Herzfehler zur Welt kam, ist nun aufgrund „plötzlicher Verschlechterung seines Zustands“ verstorben.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der herzkranke zweieinhalb Jahre alte Domenico ist in Italien nach einer misslungenen Transplantation gestorben. Wie das Krankenhaus in Neapel am Samstag mitteilte, starb er „infolge einer plötzlichen und irreversiblen Verschlechterung seines klinischen Zustands“ auf der Intensivstation. Der Fall sorgt in Italien seit Wochen für Schlagzeilen, da das Spenderherz beim Transport falsch gekühlt und dadurch schwer beschädigt wurde.

0 Kommentare

Mehr Informationen folgen in Kürze!

Lesen Sie auch:
Das Schicksal des Kleinen bewegt Italien sehr.
Mutter bittet Ärzte
Kein Spenderherz für Buben (2): „Lasst ihn gehen“
20.02.2026
Bekam erfrorenes Herz
Bub (2) in Neapel lebte vor Eingriff „fast normal“
11.02.2026
Tragischer Fehler
Falsches Eis: Spenderherz für Buben (2) „erfroren“
09.02.2026
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.02.2026 10:24
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf