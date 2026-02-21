Sechs Jahre für Analphabeten

Wegen übergroßen Erfolgs als Schulstadtrat in Wien wurde Christoph Wiederkehr von den NEOS bekanntlich vor Jahr und Tag zum Bildungsminister bestellt. In dieser Funktion ist er nun auch für Österreichs Schulen zuständig. Und tatsächlich versucht er unermüdlich, diese zu Tode zu reformieren. Zuletzt mit dem Vorschlag, die Dauer der Volksschule von vier auf sechs Jahre zu erhöhen.