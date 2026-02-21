Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands

Drohnen oder neue Marschflugkörper?

Laut ukrainischen Medien handelte es sich nicht um Drohnen, sondern um „Flamingo“-Marschflugkörper. Der „Flamingo FP-5“ von der ukrainischen Rüstungsfirma Fire Point kann Ziele in einer Entfernung von bis zu 3000 Kilometern treffen und ist damit in der Lage, den gesamten europäischen Teil Russlands zu erreichen. Vertreter von Fire Point sind sogar der Ansicht, dass der „Flamingo“ sogar die „Tomahawks“ der US-Armee übertrumpft.