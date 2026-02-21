„Vielleicht weine ich!“ Großes Finale für Wierer

Emotionen pur in Antholz! Ausgerechnet in ihrer Heimat darf sich Biathlon-Ikone Dorothea Wierer heute von der großen Sportbühne verabschieden (ab 14.15 Uhr hier im Liveticker). Der olympische Massenstart-Wettbewerb ist das letzte Rennen in der Karriere der Südtirolerin. Während sie sonst als Coolnes in Person gilt, zeigten sich nun auch bei der Wintersport-Queen große Emotionen.
In ihrer Karriere hat Dorothea Wierer große sportliche Erfolge gefeiert und mit der Silbermedaille im Mixed-Teambewerb bei den Olympischen Spielen in ihrer Heimat Antholz hat sie sich noch einen großen Traum erfüllt. „Eine Medaille im ersten Wettkampf vor den eigenen Fans, Freunden und der Familie zu gewinnen, ist eine wundervolle Erfahrung“, freute sie sich gegenüber der „Krone“.
Seither konnte sie kein weiteres Edelmetall mehr erobern, wenngleich sie großteils starke Auftritte zeigte. Am Samstag steht nun ihr letztes Rennen an – der olympische Massenstart bietet ihr die ideale Bühne, um ihre Karriere zu beenden.
Von Schlafproblemen geplagt
Diesen Plan hat die 35-Jährige sich schon seit langer Zeit zurechtgelegt – jetzt, wo der große Abschied näher rückt, werden die Emotionen aber doch größer. „Ich weiß nicht, wie das am Samstag sein wird. Vielleicht lache ich, vielleicht weine ich“, ließ sie zuletzt gegenüber „Sportnews.bz“ durchblicken.
„Sie wird angespannt sein, ganz sicher. Sie wird auch nervös sein. Alles andere wäre aber auch nicht normal“, erklärt Teamkollege Lukas Hofer. Und auch Wierer selbst verrät, dass sie zuletzt mit Schlafproblemen zu kämpfen hatte. „Das ist bei mir mittlerweile Standard. Ich brauche ein paar Schlaftropfen, vielleicht geht’s dann ja“, so die Südtirolerin. Ob ihr der erhoffte Traum-Abschied gelingt, zeigt sich in wenigen Stunden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.