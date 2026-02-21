„Vielleicht weine ich!“ Großes Finale für Wierer

„Sie wird angespannt sein, ganz sicher. Sie wird auch nervös sein. Alles andere wäre aber auch nicht normal“, erklärt Teamkollege Lukas Hofer. Und auch Wierer selbst verrät, dass sie zuletzt mit Schlafproblemen zu kämpfen hatte. „Das ist bei mir mittlerweile Standard. Ich brauche ein paar Schlaftropfen, vielleicht geht’s dann ja“, so die Südtirolerin. Ob ihr der erhoffte Traum-Abschied gelingt, zeigt sich in wenigen Stunden.