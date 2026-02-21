Brite nach „Pinkel-Protest“ im Netz attackiert

„Ich denke, ich stehe auf der richtigen Seite“

Nach der Konkurrenz bekräftigte er seinen Protest. „Ich glaube nicht, dass das, was ich gesagt habe, kontrovers ist. Mir ist klar, dass die Leute unterschiedliche Meinungen haben, aber ich finde, was da gerade passiert, ist total daneben, und ich habe das Gefühl, dass ich mich dazu äußern muss und meine Reichweite nutze, gerade jetzt, wo ich so viel Publikum habe“, betonte Kenworthy. „Ich denke, ich stehe auf der richtigen Seite.“