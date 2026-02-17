Schneesturm sorgt für Chaos auf Salzburgs Straßen

Wird schon nicht so schlimm werden, dachten sich Pendler am Dienstagvormittag. Gegen halb neun setzte in und um Salzburg-Stadt Schneefall ein. Wenig später sorgten jedoch starke Winde für Schneeverwehungen – und Frust bei den Autofahrern.
Auf der A1 rund um die Stadt Salzburg galt deshalb: runter vom Gas! Teilweise ging es nur noch mit höchstens 60 km/h auf der Stadtautobahn voran. Zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht.
Anders sah es auf der Wolfgangseebundesstraße zwischen Fuschl und St. Gilgen aus. Auf Höhe der Aussichtsplattform Wolfgangseeblick wurde ein Unfall gemeldet. Die Straße ist an dieser Stelle stark abschüssig. Ein starker Stau bildete sich. Auch im Salzburger Stadtteil Itzling kam es in der Früh zu einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr Austraße. Dabei gab es einen Verletzten, wie das Rote Kreuz mitteilte.
Auch rund um den Fuschlsee ging es nur schleppend voran. Die winterlichen Fahrverhältnisse sorgten auch dort für kilometerlangen Stau.
Selbe Gegend, andere Straße: Zu einem weiteren Unfall kam es auf der verschneiten Enzersbergstraße (L117) zwischen Hof und Thalgau. Ein Lkw musste dort ersten Informationen nach geborgen werden.
Auch vor dem Pinzgau machte der Schneesturm nicht halt: Auf der B311 kam es gleich zweimal zu Vorfällen. Mehrere Fahrzeuge blieben hängen.
Schneekettenpflicht wurde derweil auf der Hochkönig Straße (B164) über den Dientner Sattel und auf dem Radstädter Tauern (B99) verhängt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.