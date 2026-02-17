Vorteilswelt
Viele Unfälle infolge

Schneesturm sorgt für Chaos auf Salzburgs Straßen

Salzburg
17.02.2026 11:41
Schneckentempo auf der A1: so sah die Fahrbahn kurz vor 10 Uhr aus
Schneckentempo auf der A1: so sah die Fahrbahn kurz vor 10 Uhr aus
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wird schon nicht so schlimm werden, dachten sich Pendler am Dienstagvormittag. Gegen halb neun setzte in und um Salzburg-Stadt Schneefall ein. Wenig später sorgten jedoch starke Winde für Schneeverwehungen – und Frust bei den Autofahrern.

Auf der A1 rund um die Stadt Salzburg galt deshalb: runter vom Gas! Teilweise ging es nur noch mit höchstens 60 km/h auf der Stadtautobahn voran. Zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht.

Anders sah es auf der Wolfgangseebundesstraße zwischen Fuschl und St. Gilgen aus. Auf Höhe der Aussichtsplattform Wolfgangseeblick wurde ein Unfall gemeldet. Die Straße ist an dieser Stelle stark abschüssig. Ein starker Stau bildete sich. Auch im Salzburger Stadtteil Itzling kam es in der Früh zu einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr Austraße. Dabei gab es einen Verletzten, wie das Rote Kreuz mitteilte.

Auch rund um den Fuschlsee ging es nur schleppend voran. Die winterlichen Fahrverhältnisse sorgten auch dort für kilometerlangen Stau.

Selbe Gegend, andere Straße: Zu einem weiteren Unfall kam es auf der verschneiten Enzersbergstraße (L117) zwischen Hof und Thalgau. Ein Lkw musste dort ersten Informationen nach geborgen werden.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr in Ramingstein kämpfte gegen den vereisten Schacht.
Kurioser Einsatz
Verstopfter Schacht ließ die Straße vereisen
17.02.2026

Auch vor dem Pinzgau machte der Schneesturm nicht halt: Auf der B311 kam es gleich zweimal zu Vorfällen. Mehrere Fahrzeuge blieben hängen.

Schneekettenpflicht wurde derweil auf der Hochkönig Straße (B164) über den Dientner Sattel und auf dem Radstädter Tauern (B99) verhängt.

