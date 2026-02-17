Schneesturm sorgt für Chaos auf Salzburgs Straßen

Anders sah es auf der Wolfgangseebundesstraße zwischen Fuschl und St. Gilgen aus. Auf Höhe der Aussichtsplattform Wolfgangseeblick wurde ein Unfall gemeldet. Die Straße ist an dieser Stelle stark abschüssig. Ein starker Stau bildete sich. Auch im Salzburger Stadtteil Itzling kam es in der Früh zu einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr Austraße. Dabei gab es einen Verletzten, wie das Rote Kreuz mitteilte.