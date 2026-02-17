Steyr Motors spaltet Betrieb in Gesellschaft ab

Kräftiges Wachstum vorgesehen

Steyr Motors mit Sitz in der Eisenstadt entwickelt und produziert Motoren für militärische Fahrzeuge und Boote sowie als Hilfsaggregate für Panzer und Lokomotiven. Wegen der europaweiten Investitionen in Verteidigung will das Unternehmen seinen Umsatz heuer beinahe verdoppeln – auf 75 bis 95 Millionen Euro. Bis 2027 soll der Umsatz sogar auf 140 Millionen Euro klettern. Allerdings musste Steyr Motors erst kürzlich die eigenen Wachstumsprognosen für das Vorjahr zurückschrauben.