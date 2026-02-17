Steyr Motors spaltet Betrieb in Gesellschaft ab

Der Vorstand des oberösterreichischen Motorenherstellers Steyr Motors AG will den operativen Betrieb in eine 100-prozentige Tochter ausgliedern. Dieser Beschluss wurde am Dienstag gefasst. Ziel sei die Umstrukturierung des Konzerns in eine strategische Führungs- und Steuerungsholding.
Der Umbau muss in der ordentlichen Hauptversammlung der Steyr Motors AG am 10. April genehmigt werden. Mit einer Zustimmung vom Aufsichtsrat wird demnächst gerechnet.
Die beabsichtigte Trennung von Holding- und operativem Geschäft solle „die strukturellen Voraussetzungen“ bieten, um die „Wachstums- und Expansionsstrategie“ durch Übernahmen und Beteiligungen weiterzuverfolgen, besonders mit Blick „auf geplante Akquisitionen und den Ausbau neuer Geschäftsfelder sowie technologischer Lösungen“, hieß es vom Unternehmen weiter.
Wesentliche immaterielle Vermögenswerte sollen künftig strukturell vom operativen Geschäft getrennt in separaten Gesellschaften gehalten werden.
Kräftiges Wachstum vorgesehen
Steyr Motors mit Sitz in der Eisenstadt entwickelt und produziert Motoren für militärische Fahrzeuge und Boote sowie als Hilfsaggregate für Panzer und Lokomotiven. Wegen der europaweiten Investitionen in Verteidigung will das Unternehmen seinen Umsatz heuer beinahe verdoppeln – auf 75 bis 95 Millionen Euro. Bis 2027 soll der Umsatz sogar auf 140 Millionen Euro klettern. Allerdings musste Steyr Motors erst kürzlich die eigenen Wachstumsprognosen für das Vorjahr zurückschrauben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.