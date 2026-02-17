Bespuckt und bedroht: Frau rettet sich in Wohnung

Mit Hand- und Fußfesseln fixiert

Plötzlich schlug der Mann einer Polizistin mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin wurde er sofort festgenommen, wehrte sich aber weiter und musste schließlich mit Unterstützung weiterer Beamter sowie Hand- und Fußfesseln gesichert werden. Gegen den 44-Jährigen wurde eine Anzeige erstattet, ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.