Bespuckt und bedroht: Frau rettet sich in Wohnung

Eine 59-Jährige rief in Panik die Polizei in Wien-Donaustadt, nachdem ihr Nachbar mehrfach gegen ihre Wohnungstür geschlagen hatte. Beim Öffnen soll er die Frau bespuckt und mit dem Tod bedroht haben. Im letzten Moment konnte sich die Frau in ihre Wohnung retten und die Polizei alarmieren.
Die Wiener Polizei eilte zu der Wohnung, nachdem es der Frau glücklicherweise noch rechtzeitig gelungen war, Alarm zu schlagen. Im Stiegenhaus trafen die Polizisten sofort auf den 44-jährigen Nachbarn. Dieser verhielt sich laut Polizeisprecherin Irina Steirer von Beginn an aggressiv, ballte die Hände und kam den Beamten immer wieder zu nahe – trotz mehrfacher Aufforderung, sein Verhalten zu stoppen.
Mit Hand- und Fußfesseln fixiert
Plötzlich schlug der Mann einer Polizistin mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin wurde er sofort festgenommen, wehrte sich aber weiter und musste schließlich mit Unterstützung weiterer Beamter sowie Hand- und Fußfesseln gesichert werden. Gegen den 44-Jährigen wurde eine Anzeige erstattet, ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.
