Schneemobilfahrer in eiskalten See gerissen

Suche nach Fahrer bislang erfolglos

An der bislang erfolglosen Suche sind auch Taucher der Bergwacht und des Höhlenrettungsdienstes beteiligt. Nach Angaben von Experten wird deren Arbeit dadurch erschwert, dass große Mengen Schnee und Geröll in den See gespült wurden. Die Überlebenschancen des vermissten Italieners werden als äußerst gering beurteilt.