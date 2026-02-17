Apple Martin dementiert böse Mobbing-Vorwürfe!

Gwyneth Paltrows Tochter Apple Martin hat dementiert, dass sie wegen Mobbing von der Schule verwiesen wurde.
Die 21-jährige Studentin, deren Vater Coldplay-Frontmann Chris Martin ist, hat auf ihrer Instagram-Seite die Sache richtiggestellt, nachdem im Internet Gerüchte aufgetaucht waren, sie sei aus einer Bildungseinrichtung geworfen worden. Apple besteht darauf, dass die Geschichte „völlig falsch“ sei, da sie „nicht so eine Person“ sei.
„Völlig falsch“
In ihrem Instagram-Post schrieb Apple: „Nur eine kurze Nachricht von mir ... Hallo! Ich wollte eigentlich nicht darauf reagieren, aber diese Geschichte ist völlig falsch und hat solche Ausmaße angenommen. Ich wurde nie von einer Schule verwiesen, schon gar nicht wegen Mobbing.
Ich verstehe vollkommen, dass mich manche Leute nicht mögen, und das ist okay! Das Internet ist ein Ort, an dem Menschen ihre Meinung äußern können. Aber dieses Gerücht ist völlig unwahr, ich bin nicht so jemand, und jeder, der mir nahesteht, weiß das.“
Pickel und aufgespritzte Lippen
Kürzlich hatte Apple in einem Video, das für die Serie „Beauty Secrets“ von „Vogue“ zugegeben, dass sie aufgrund von Akne mit einem geringen Selbstwertgefühl zu kämpfen hatte.
Die 21-Jährige verriet, dass ihre berühmte Mutter versucht habe, ihr bei der Lösung ihrer Hautprobleme zu helfen, und sie „eine Million Mal zum Hautarzt gegangen“ sei, aber dank einer „guten, entspannten Hautpflege-Routine“ habe sich ihre Akne nun beruhigt. Außerdem gab sie zu: „Ich will euch reinen Wein einschenken, ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen.“
