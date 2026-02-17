Feuerwehr muss Elefanten in Zoo wieder aufstellen

Zoodirektor: „Herausforderung für uns nur schwer zu meistern“

„Ohne die technischen Möglichkeiten und die Erfahrung der Feuerwehr wäre eine solche Herausforderung für uns nur schwer zu meistern“, lobte Zoodirektor Thomas Kauffels die Einsatzkräfte. „Nun hoffen wir, dass sich ,Lilak‘ schnell wieder erholt.“ Es scheint ihr jedoch schon wieder einigermaßen gut zu gehen: Der Dickhäuter habe bereits gefressen, wie deutsche Medien berichteten.