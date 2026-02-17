Tier war umgefallen
Feuerwehr muss Elefanten in Zoo wieder aufstellen
Wegen eines eher ungewöhnlichen Vorfalls musste die Feuerwehr im deutschen Bundesland Hessen ausrücken: Eine Elefantendame im Opel-Zoo in Kronberg war umgekippt und konnte nicht aus eigenen Kräften aufstehen. Mittels Luftkissen und Schläuchen wurde das Tier wieder auf die Beine gestellt.
Wie Bilder aus der Überwachungskamera zeigen, kippte die fast 55-jährige Elefantenkuh „Lilak“ gegen 5.20 Uhr einfach zur Seite. Gutes Zureden der Tierpfleger und Leckerlis, um den Dickhäuter zum Aufstehen zu bewegen, halfen nicht.
Liegeposition kann gefährlich für Elefanten sein
Die Lage war durchaus ernst, da durch das Eigengewicht der Tiere die Funktion ihrer Organe im Liegen eingeschränkt werden kann. Auch in ihrer Nachtruhe verweilen Elefanten nur wenige Stunden in liegender Position.
Schließlich wurde die Feuerwehr zur Hilfe gebeten. Die Einsatzkräfte stabilisierten „Lilak“ zuerst mit einem großen Luftkissen, ehe Löschwasserschläuche vorsichtig um den Körper der Elefantenkuh gelegt wurden, um sie so wieder aufzurichten.
Zoodirektor: „Herausforderung für uns nur schwer zu meistern“
„Ohne die technischen Möglichkeiten und die Erfahrung der Feuerwehr wäre eine solche Herausforderung für uns nur schwer zu meistern“, lobte Zoodirektor Thomas Kauffels die Einsatzkräfte. „Nun hoffen wir, dass sich ,Lilak‘ schnell wieder erholt.“ Es scheint ihr jedoch schon wieder einigermaßen gut zu gehen: Der Dickhäuter habe bereits gefressen, wie deutsche Medien berichteten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.