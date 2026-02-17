Vorteilswelt
Tier war umgefallen

Feuerwehr muss Elefanten in Zoo wieder aufstellen

Ausland
17.02.2026 11:56
Ein afrikanischer Elefant (Symbolbild)
Ein afrikanischer Elefant (Symbolbild)(Bild: Abulail - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wegen eines eher ungewöhnlichen Vorfalls musste die Feuerwehr im deutschen Bundesland Hessen ausrücken: Eine Elefantendame im Opel-Zoo in Kronberg war umgekippt und konnte nicht aus eigenen Kräften aufstehen. Mittels Luftkissen und Schläuchen wurde das Tier wieder auf die Beine gestellt. 

Wie Bilder aus der Überwachungskamera zeigen, kippte die fast 55-jährige Elefantenkuh „Lilak“ gegen 5.20 Uhr einfach zur Seite. Gutes Zureden der Tierpfleger und Leckerlis, um den Dickhäuter zum Aufstehen zu bewegen, halfen nicht.

Liegeposition kann gefährlich für Elefanten sein
Die Lage war durchaus ernst, da durch das Eigengewicht der Tiere die Funktion ihrer Organe im Liegen eingeschränkt werden kann. Auch in ihrer Nachtruhe verweilen Elefanten nur wenige Stunden in liegender Position.

Schließlich wurde die Feuerwehr zur Hilfe gebeten. Die Einsatzkräfte stabilisierten „Lilak“ zuerst mit einem großen Luftkissen, ehe Löschwasserschläuche vorsichtig um den Körper der Elefantenkuh gelegt wurden, um sie so wieder aufzurichten. 

Zoodirektor: „Herausforderung für uns nur schwer zu meistern“
„Ohne die technischen Möglichkeiten und die Erfahrung der Feuerwehr wäre eine solche Herausforderung für uns nur schwer zu meistern“, lobte Zoodirektor Thomas Kauffels die Einsatzkräfte. „Nun hoffen wir, dass sich ,Lilak‘ schnell wieder erholt.“ Es scheint ihr jedoch schon wieder einigermaßen gut zu gehen: Der Dickhäuter habe bereits gefressen, wie deutsche Medien berichteten. 

Ausland
17.02.2026 11:56
