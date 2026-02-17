Autolenkerin eingeklemmt und schwerst verletzt

Die Feuerwehren aus Wörschach und Stainach wurden exakt um 5.34 Uhr alarmiert. An der Unfallstelle bot sich den Helfern ein verheerendes Bild: Der Pkw, der nach der Kollision mit dem Lkw-Gespann die Leitschiene touchiert hatte und dann in eine hölzerne Lärmschutzwand gekracht war, war schwerst demoliert, die hilflose Lenkerin (55) im Wagen eingeklemmt.