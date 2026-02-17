Autolenkerin eingeklemmt und schwerst verletzt

Schwerer Unfall in den Morgenstunden des Faschingdienstags im Ennstal (Steiermark): Auf der B320 geriet bei der Ortseinfahrt Wörschach in Richtung Gröbming ein Pkw ins Schleudern und kollidierte mit dem Anhänger eines Lkw, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Die Autolenkerin wurde eingeklemmt und schwerst verletzt.
Die Feuerwehren aus Wörschach und Stainach wurden exakt um 5.34 Uhr alarmiert. An der Unfallstelle bot sich den Helfern ein verheerendes Bild: Der Pkw, der nach der Kollision mit dem Lkw-Gespann die Leitschiene touchiert hatte und dann in eine hölzerne Lärmschutzwand gekracht war, war schwerst demoliert, die hilflose Lenkerin (55) im Wagen eingeklemmt.
Zahlreiche Lenker fuhren vorbei, ohne zu helfen
Besonders schockierend: Laut Polizei hatten zahlreiche Fahrzeuge die Unfallstelle ohne anzuhalten passiert. Zwei couragierte Lenker blieben schließlich stehen und versuchten, die Eingeklemmte mit einem Brecheisen zu befreien. Das gelang aber erst einem Rettungstrupp der FF Wörschach.
Hubschrauber flog Lenkerin nach Salzburg
Nach der Bergung sorgten die Feuerwehrkräfte für eine erste Stabilisierung des schwerst verletzten Unfallopfers. Der Notarzthubschrauber Christophorus 14 brachte die Lenkerin schließlich ins UKH Salzburg.
Zum Unfallzeitpunkt herrschte auf der Ennstal-Straße Schneefahrbahn. Der Lkw-Lenker, ein 63-jähriger Ungar, blieb unverletzt. Um 6.30 Uhr war der fordernde Einsatz für die insgesamt 30 Feuerwehrleute beendet, die B320 blieb aber noch weitere zwei Stunden gesperrt.
