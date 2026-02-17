Bauarbeiter (25) nach Gerüststurz bewusstlos

EU erlaubt Österreich mehr Schulden für Aufrüstung
Trotz Defizitverfahren
Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wien-Landstraße wurde am Montagnachmittag ein 25-jähriger Arbeiter schwer verletzt und bewusstlos.
Der Mann lehnte sich während der Arbeiten an einem Baugerüst über das Geländer, als sich zur selben Zeit ein Bauaufzug nach unten bewegte. Dabei wurde der Arbeiter im Nacken getroffen und stürzte bewusstlos zu Boden.
Bauarbeiter im Spital
Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung waren rasch vor Ort. Der Verletzte wurde notfallmedizinisch versorgt, stabilisiert und mithilfe einer Vakuummatratze aus dem Gefahrenbereich gebracht. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.
