„Mein BH hätte mich fast Olympia gekostet“

„Eigentlich eher für Lady Gaga geeignet“

Die Schutzplatte wurde nämlich über ihrem BH vermessen und entsprechend dimensioniert. Im Wettkampf folgte das böse Erwachen. Alcott: „Als ich versuchte, damit zu fahren, wurde sie verboten, weil sie aus aerodynamischen Gründen nicht genügend Luft durchließ. Ich dachte nur: ‘Ich habe gebrochene Rippen und will mich nicht noch einmal verletzen – und jetzt habe ich diese Brustplatte, die eigentlich eher für Lady Gaga geeignet ist!‘“