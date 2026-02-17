Zahlreiche Tote bei Anschlägen in Nordwestpakistan

Bombe verletzte zahlreiche Menschen

Die in einer Rikscha versteckte Bombe ließ zudem 17 weitere Menschen verletzt zurück. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, erklärte der Behördenvertreter. Durch die Explosionen seien die Dächer mehrerer Häuser eingestürzt. Im Bezirk Shangla sei es zudem zu einem Schusswechsel zwischen Polizisten und Militanten gekommen, wobei mindestens drei Sicherheitskräfte getötet worden seien. Den Angaben zufolge wurden zudem drei Angreifer getötet.