Emotional! Kitz-Sensation hängt Skier an den Nagel

„Es fühlt sich an, als wäre es an der Zeit.“ Nach dem Olympia-Slalom am Montag gibt Dave Rying in einem emotionalen Interview sein Karriereende bekannt.
Mit 39 Jahren zieht Dave Ryding einen Schlussstrich. In einem sehr emotionalen Interview mit Eurosport verrät der Brite, der im Olympia-Slalom auf Rang 17 landete, dass er seine Skier an den Nagel hängen wird. Dabei kämpft er immer wieder mit den Tränen – hier zu sehen im Video:
Und er stellt auch klar: „Ich bin nicht traurig, ich habe alles gegeben. Ich habe immer wieder gesagt, ich fahre, bis mir die Füße abfallen. Und ich denke, jetzt ist es so weit!“ Er werde nie zurückschauen und denken: „Was wäre, wenn?“
Geschichte geschrieben
Ausgerechnet in Kitzbühel hatte Ryding im Jahr 2022 für den ersten Sieg eines Briten im alpinen Ski-Weltcup gesorgt. Von Platz sechs raste er im zweiten Durchgang noch aufs oberste Stockerl und holte sich den gewaltigen Scheck über 100.000 Euro vor dem Norweger-Duo Lucas Pinheiro Braathen (fährt jetzt für Brasilien) und Henrik Kristoffersen.
Insgesamt kann Ryding auf sieben Podestplätze in seiner Karriere zurückblicken. „Es war eine wilde Reise“, schmunzelt der sympathische Routinier, der dem Ski-Zirkus sicherlich fehlen wird.
