„Fünf dunkelste Tage“: Flick bricht Interview ab

In der Pressekonferenz hatte sich Flick schließlich wieder gefasst. Auf die Frage, ob ihn die Erklärung des Schiedsrichters zum vermeintlichen Foul an Kounde überzeugt habe, antwortete er entschieden: „Nein, überhaupt nicht. Ich sagte ihm, es sei ein klares Foul gewesen, und er meinte ‘Nein‘.“ Es gebe aber keine Ausreden, keine Beschwerden. Barca müsse besser verteidigen, weniger Fehler machen.