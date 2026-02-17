Hollywood-Größen würdigen Robert Duvall

Schauspieler Al Pacino (85), der ebenfalls in „Der Pate“ mitspielte, teilte dem Branchenblatt „The Hollywood Reporter“ mit: „Es war eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben. Er war, wie man so sagt, ein geborener Schauspieler“. Robert De Niro (82), mit dem Duvall in „Der Pate – Teil II“ vor der Kamera stand, erklärte dem Blatt: „Gott segne Bobby. Ich hoffe, ich werde auch 95. Möge er in Frieden ruhen.“