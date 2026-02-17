„Für‘n Arsch!“ Slalom-Star rechnet mit Olympia ab

„Olympia in Peking doch nicht so schlecht“

Dass die Herren in Bormio und die Damen in Cortina fahren, nervt Straßer. „Wie gern hätte ich mit der Emma (Aicher) ihre Medaille gefeiert“, betont Straßer. „Jetzt zeigen mir die Wettkämpfe hier in Bormio, dass Olympia in Peking doch eigentlich gar nicht so schlecht war. Da gab es zwar Corona, aber wir waren da alle zusammen. Es gab einen riesigen Speisesaal. Da gab es ein Miteinander. Das hier ist nicht das, was ich mir als kleiner Junge erträumt habe!“