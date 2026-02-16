Immo-Plattform Rendity stellt jetzt Betrieb ein

Wichtig für Anleger!

Wer über Rendity investiert hat, hat sein Geld nicht Rendity selbst geliehen, sondern direkt den jeweiligen Immobilienfirmen hinter den Projekten. Rendity war dabei nur die Vermittlungsplattform. Das bedeutet, dass Rückzahlungen und Zinsen – wenn sie erfolgen – direkt von diesen Projektfirmen kommen. Kommt es dort zu Verzögerungen oder zu einer Pleite, kann Rendity darauf nur begrenzt Einfluss nehmen.