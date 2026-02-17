87-Jährige ermordet: Polizei enthüllt neue Details

War bereits 2020 in dem Heim

Brisant ist zudem die Vorgeschichte des Tatverdächtigen: Bereits im Jahr 2020 war der Mann in derselben Seniorenresidenz auffällig geworden. Damals soll er einer Bewohnerin sämtliche Vermögenswerte - mehr als 180.000 Euro – gestohlen haben. In diesem Zusammenhang kam es zu einer gerichtlichen Verurteilung sowie zu einer Haftstrafe. Laut Polizei ist der Mann spielsüchtig und soll seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Betrugshandlungen bestritten haben. Er war nicht obdachlos.