Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw-Nation wackelt

Auto als Ausnahme? Jeder Dritte lässt es stehen

Österreich
17.02.2026 09:59
Schon jeder Dritte in Österreich lässt das Auto laut einer VCÖ-Analyse regelmäßig stehen.
Schon jeder Dritte in Österreich lässt das Auto laut einer VCÖ-Analyse regelmäßig stehen.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit – die Zeit desbewussten Verzichts. Laut einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) lässt bereits jeder Dritte regelmäßig das Auto stehen. Das schont nicht nur das Klima, sondern auch das Börsel. Auffällig sind vor allem die regionalen Unterschiede …

0 Kommentare

Alkoholverzicht, gesunde Ernährung, mehr Sport: Die am Mittwoch beginnende Fastenzeit steht ganz im Zeichen von Bewusstsein und Verzicht. Dabei geht es nicht nur ums Essen und Trinken – auch das Auto wird offenbar immer öfter stehen gelassen. „Autofasten“ ist in Österreich laut einer aktuellen Analyse des VCÖ längst nicht auf die Fastenzeit beschränkt. 

Junge und Senioren verzichten gern aufs Auto
Rund 1,8 Millionen Menschen in Österreich ab 16 Jahren lenken laut der Analyse nie ein Auto, weitere 810.000 haben selten ein Lenkrad in der Hand. Je nach Altersgruppe und Bundesland ist der Anteil der wenig oder gar nicht Autofahrenden unterschiedlich hoch. Während bei den 40- bis 50-Jährigen 25 Prozent nie oder selten ein Auto lenken, sind es bei den 30- bis 40-Jährigen 30 Prozent, bei den 20- bis 30-Jährigen 41 Prozent und bei den 16- bis 19-Jährigen 70 Prozent, informierte der VCÖ am Dienstag in einer Aussendung. In der Generation 70 plus lenken 44 Prozent nie oder nur selten ein Auto.

Feinstaub belastet die Luft zunehmend in Großstädten.
Feinstaub belastet die Luft zunehmend in Großstädten.(Bild: stock.adobe.com)

Auch regional zeigen sich deutliche Unterschiede: In Vorarlberg lenken 34 Prozent der Menschen nie oder nur selten ein Auto, in Tirol und Salzburg sind es jeweils 33 Prozent. In Niederösterreich liegt dieser Anteil hingegen bei nur 22 Prozent. Die drei westlichen Bundesländer zählen – außerhalb von Wien – auch zu jenen Regionen, in denen besonders viele Menschen regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad unterwegs sind.

„Das Mobilitätsangebot hat großen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten, ebenso die Siedlungsstruktur. Kompaktere Siedlungsstrukturen erleichtern es der Bevölkerung, mehr Alltagswege autofrei zurückzulegen, während Zersiedelung vom Auto abhängig macht“, erklärte Michael Schwendinger, Experte beim Verkehrsclub Österreich.

Zitat Icon

Wenn die Bevölkerung viele Alltagswege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann, ist sie deutlich kostengünstiger mobil.

Michael Schwendinger, Experte beim VCÖ

Verzicht aufs Auto schont das Börsel
In Städten und Ballungsräumen ist der Verzicht aufs Auto daher besonders ausgeprägt. Im Großraum Graz fahren 39 Prozent der Bevölkerung nie oder nur selten Auto, im Ballungsraum Innsbruck sind es 40 Prozent. In Wien liegt der Anteil mit 63 Prozent noch deutlich höher, informiert der Verkehrsclub Österreich. Wenn die Bevölkerung viele Alltagswege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann, sei sie laut Schwendinger deutlich kostengünstiger mobil. Und: „Weniger Autoverkehr bedeutet weniger Abgase, weniger Lärm, weniger Staus und für Anrainerinnen und Anrainer verbessern sich Luftqualität und Lebensqualität“, erklärt der Mobilitätsexperte.

Lesen Sie auch:
Hanke im Gespräch mit den beiden Schülern Ferdinand Gröschl und Maximilian Hamerle
Mehr Rad- und Fußwege
Minister stellt klar: „Innenstädte bald autofrei“
24.01.2026
Jahresbilanz
So wenig Schadstoffe in der Wiener Luft wie selten
03.01.2026
„Platz neu verteilen“
Grüne Pläne: Wo der Ring autofrei werden soll
21.08.2025

Initiative „Fair zu Fuß unterwegs“ startet
In der Fastenzeit startet die Initiative „Autofasten“ mit der Unterstützung des VCÖ unter dem Motto „Fair zu Fuß unterwegs“. Gehen ist dabei die gesündeste, günstigste und umweltfreundlichste Art, von A nach B zu kommen. Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher sind täglich zu Fuß unterwegs, in Wien sind es sogar 73 Prozent, dicht gefolgt von Salzburg und Kärnten mit jeweils 70 Prozent, so der VCÖ. Wer also aufs Auto verzichtet, tut nicht nur der Umwelt, sondern auch der eigenen Gesundheit etwas Gutes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
17.02.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichSalzburgWien
Verkehrsclub Österreich
FastenzeitAutoSportFahrrad
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
167.912 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
140.729 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.227 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1405 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
885 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
874 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Österreich
Geld spielt eine Rolle
Landarzt sucht Jungmediziner – doch keiner kommt
In Wiener Seniorenheim
87-Jährige ermordet: Polizei enthüllt neue Details
Pkw-Nation wackelt
Auto als Ausnahme? Jeder Dritte lässt es stehen
Kilometerlanger Stau
Lkw quer über Fahrbahn: Westautobahn gesperrt
Verhandlung um Gugu
Kältester Ort des Landes ist heute heiß umkämpft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf