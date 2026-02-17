Auto als Ausnahme? Jeder Dritte lässt es stehen

Junge und Senioren verzichten gern aufs Auto

Rund 1,8 Millionen Menschen in Österreich ab 16 Jahren lenken laut der Analyse nie ein Auto, weitere 810.000 haben selten ein Lenkrad in der Hand. Je nach Altersgruppe und Bundesland ist der Anteil der wenig oder gar nicht Autofahrenden unterschiedlich hoch. Während bei den 40- bis 50-Jährigen 25 Prozent nie oder selten ein Auto lenken, sind es bei den 30- bis 40-Jährigen 30 Prozent, bei den 20- bis 30-Jährigen 41 Prozent und bei den 16- bis 19-Jährigen 70 Prozent, informierte der VCÖ am Dienstag in einer Aussendung. In der Generation 70 plus lenken 44 Prozent nie oder nur selten ein Auto.