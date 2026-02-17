Mehr als 4000 Bewerber
Frau sucht mit Plakaten auf Highway nach Ehemann
Im letzten Herbst machte ihre öffentlichkeitswirksame Methode, endlich den Mann fürs Leben zu finden, weltweit Schlagzeilen. Denn Lisa Catalano hatte mit Billboards an Highways für ihre Webseite „MarryLisa.com“ – als „Heirate Lisa“ – geworben. Jetzt zog die Frau aus San Francisco das erste Fazit: Sie bekam eine Bewerbungsflut, hat bisher sehr viel Geld ausgegeben und gerade mit dem bislang vielversprechendsten Kandidaten ein romantisches Valentinstags-Wochenende verbracht.
Die Besitzerin einer Boutique für Vintage-Kleidung enthüllte in der „The California Post“, dass die Leute geschockt sein werden, „wenn ich die Summe sage, die ich investieren musste“. Doch das wird sie erst, wenn „ich verlobt bin“.
Die 42-Jährige, der langjähriger Lebensgefährte vor ein paar Jahren nach schwerer Krankheit gestorben war, muss sich von Hatern gefallen lassen, als „verzweifelte Frau auf Männersuche“ abstempelt zu werden: „Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin sehr wählerisch und weiß ganz genau, was ich will und nicht will.“ Dass sie Dating-Apps verabscheut und beruflich zu beschäftigt ist, um Männer „auf freier Wildbahn“ zu treffen“, kam ihr die Idee mit ihrer Webseite. Auf der können sich interessierte Männer per Steckbrief inklusive Fotos vorstellen.
Kandidaten müssen Schweigevereinbarung unterzeichnen
Von den bislang über 4000 Anträgen konnte sie die Hälfte auf Anhieb löschen: „Entweder lagen sie außerhalb meiner Altersgrenze von 35 bis 47, hatten sich nur einen Scherz erlaubt oder leben im Ausland.“ Am Ende kürzte sie den Dating-Pool auf 20 zusammen. Die Männer mussten einen Schweigevertrag unterzeichnen – „damit schütze ich meine, aber auch ihre Privatsphäre“ – und es folgte ein reger SMS-Verkehr. Mit fünf der Liebes-Kandidaten ging sie dann auf mindestens ein Date. Catalano nennt die letzten Monate „die wohl stressigste Zeit und gleichzeitig die magischste Zeit meines Lebens“.
Mit einem der Männer, mit dem sie bereits seit einem Monat auf Verabredungen geht, verbrachte Lisa gerade den Valentinstag: „Wir haben eine romantische Komödie im Kino geschaut und dann zu Hause bei ihm gekocht.“ Noch hat sie die Werbeplakate an den Highways allerdings nicht abbestellt: „Es ist noch nicht exklusiv zwischen uns und ich date auch noch andere Männer. Aber ich bin wirklich besserer Hoffnung als je zuvor!“
