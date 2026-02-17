Frau sucht mit Plakaten auf Highway nach Ehemann

Kandidaten müssen Schweigevereinbarung unterzeichnen

Von den bislang über 4000 Anträgen konnte sie die Hälfte auf Anhieb löschen: „Entweder lagen sie außerhalb meiner Altersgrenze von 35 bis 47, hatten sich nur einen Scherz erlaubt oder leben im Ausland.“ Am Ende kürzte sie den Dating-Pool auf 20 zusammen. Die Männer mussten einen Schweigevertrag unterzeichnen – „damit schütze ich meine, aber auch ihre Privatsphäre“ – und es folgte ein reger SMS-Verkehr. Mit fünf der Liebes-Kandidaten ging sie dann auf mindestens ein Date. Catalano nennt die letzten Monate „die wohl stressigste Zeit und gleichzeitig die magischste Zeit meines Lebens“.