„Das Olympische Komitee macht sich zum Komplizen“

In einem Eilverfahren hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS die Entscheidung des zuständigen Weltverbands IBSF bestätigt. Heraskewytsch hatte erst zuletzt bekräftigt, dass er aus seiner Sicht keinen der ihm vom IOC vorgeworfenen Verstöße begangen habe. Das IOC und später auch der CAS hatten sich auf die Regeln der Olympischen Charta berufen. Diese schränkt Meinungsäußerungen von Sportlern an den olympischen Wettkampfstätten und bei Zeremonien ein, politische Botschaften sind verboten.