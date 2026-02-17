Lkw quer über Fahrbahn: Westautobahn gesperrt

Warum der Sattelschlepper, der mit 22 Tonnen Aluminiumladung beladen warm, gegen 8.30 Uhr umgekippt ist, ist noch unklar. Es dürfte aber auch ein zweiter Lkw involviert gewesen sein. Weil die Betonleitwände zur anderen Richtungsfahrbahn verschoben wurden, kommt es auch dort zu einem kilometerlangen Stau und damit zu einem Zeitverlust.