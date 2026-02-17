Lkw quer über Fahrbahn: Westautobahn gesperrt

Ein quer über alle Fahrstreifen liegender Lkw hat Dienstagfrüh für eine stundenlange Sperre der Westautobahn bei Böheimkirchen gesorgt. Zumindest eine Person wurde dabei verletzt.
Ein auf der Seite liegender Lkw, verschobene Betonleinwände, ein Verletzter: Ein schwerer Unfall forderte Dienstagfrüh die Rettungskräfte auf der Westautobahn. Die Fahrtrichtung Salzburg musste komplett gesperrt werden, Autolenkern wird empfohlen, großräumig auszuweichen, etwa über die A22, die S5 oder die S33.
Warum der Sattelschlepper, der mit 22 Tonnen Aluminiumladung beladen warm, gegen 8.30 Uhr umgekippt ist, ist noch unklar. Es dürfte aber auch ein zweiter Lkw involviert gewesen sein. Weil die Betonleitwände zur anderen Richtungsfahrbahn verschoben wurden, kommt es auch dort zu einem kilometerlangen Stau und damit zu einem Zeitverlust.
