Kurios: FIFA-Präsident jetzt Libanon-Staatsbürger

Dazu veröffentlichte Infantino einen Videoclip, in dem er – auf Englisch – seine Liebe zu dem arabischen Mittelmeerstaat erklärt, sich Fingerabdrücke für den Pass nehmen lässt und diesen strahlend vorzeigt. Unter dem Beitrag heißt es: „Ich liebe Libanon und fühle mich in diesem wunderschönen Land zu Hause!“ Infantino wurde als Sohn italienischer Einwanderer in der Schweiz geboren. Der Präsident des libanesischen Fußballverbands, Haschem Haida, hatte ihm bereits vor Monaten zur Verleihung der Staatsbürgerschaft durch Staatspräsident Joseph Aoun gratuliert. Aoun hatte Infantino aufgefordert, die notwendigen Schritte für eine Einbürgerung zu vollziehen.