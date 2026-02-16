Spanish League
Ouch! Barcelona embarrassed at Girona
FC Barcelona suffered an unexpected defeat at Girona in the Spanish soccer championship, handing the top spot in the table to Real Madrid!
In Monday evening's all-Catalan clash, which ended 1-2, Barcelona star Lamine Yamal missed a penalty shortly before the end of the first half. Defender Pau Cubarsi then put the favorites ahead after an hour. But Girona turned the game around with goals from Thomas Lemar (62') and Fran Beltran (87').
Real are now two points ahead of Barcelona, who suffered their fourth defeat of the season against their neighbors, who are twelfth in the table. After the 4-0 defeat in the cup semi-final against Atletico Madrid, it was the second defeat in a row for coach Hansi Flick's team.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
