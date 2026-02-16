Freerider kam wegen Stein zu Sturz – verletzt!

Folgenschwerer Skiunfall am Montagnachmittag im Tiroler Zillertal! Einem Deutschen (46) wurde ein Stein unter dem Pulverschnee zum Verhängnis. Der Wintersportler kam zu Sturz und krachte im freien Gelände gegen einen weiteren Stein. Der Mann musste ins Spital gebracht werden.
Gegen 15 Uhr fuhr der Deutsche als Teil einer vierköpfigen Freeridergruppe durch das Freeridegelände „Marchkopf“ im Skigebiet Hochfügen ab. „Auf einer Höhe von 2276 Metern verkanteten sich die Ski des 46-Jährigen unter dem Pulverschnee an einem Stein, wodurch er in weiterer Folge zu Sturz kam, im freien Gelände einige Meter abrutschte und gegen einen Stein prallte“, heißt es seitens der Polizei.
Von Hubschrauber geborgen
Der Urlauber zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „Heli 4“ mittels Tau geborgen. Der Mann musste schließlich ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.