Freerider kam wegen Stein zu Sturz – verletzt!

Gegen 15 Uhr fuhr der Deutsche als Teil einer vierköpfigen Freeridergruppe durch das Freeridegelände „Marchkopf“ im Skigebiet Hochfügen ab. „Auf einer Höhe von 2276 Metern verkanteten sich die Ski des 46-Jährigen unter dem Pulverschnee an einem Stein, wodurch er in weiterer Folge zu Sturz kam, im freien Gelände einige Meter abrutschte und gegen einen Stein prallte“, heißt es seitens der Polizei.