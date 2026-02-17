Kältester Ort des Landes ist heute heiß umkämpft

Gugu – ein kurioser Flurname, der sich mit einer Wetterstation und eisigen Rekordtemperaturen bundesweite Bekanntheit gesichert hat. Doch die politische Zugehörigkeit der verstreuten Häuser und Höfe ist kompliziert: Der südliche Teil samt Wetterstation gehört zu Liebenau in Oberösterreich, nördlich der Schwarzen Aist liegt die Gemeinde Sandl. Die Häuser im Osten gehören gar zum niederösterreichischen Bad Großpertholz.