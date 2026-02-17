Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schönste Terrasse

Wer übernimmt dieses Traditionslokal in Top-Lage?

Oberösterreich
17.02.2026 13:00
Das Hotel Mader und seine Terrasse stehen für gelebte Gastlichkeit – nun hält man nach einem ...
Das Hotel Mader und seine Terrasse stehen für gelebte Gastlichkeit – nun hält man nach einem neuen Wirt mit Leidenschaft für das beliebte Restaurant in der Steyrer Innenstadt Ausschau.(Bild: FLO)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Das Hotel Mader am Steyrer Stadtplatz sucht für sein Restaurant einen neuen Gastgeber. Nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern aus Weitblick: Die Generationenübergabe ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wer übernimmt 240 Sitzplätze, 100 Terrassenplätze und ein eingespieltes Team in Bestlage?

0 Kommentare

Ein Gedanke, der viele Gastronomen irgendwann einholt: Was passiert mit dem Lebenswerk, wenn die eigenen Kinder sich bewusst für einen anderen beruflichen Weg entscheiden? Im Fall des Hotels Mader am Steyrer Stadtplatz ist es genau diese Frage, mit der sich Hans Mader auseinandersetzen musste. Nicht aus Not. Nicht aus wirtschaftlichem Druck. Sondern aus der nüchternen Erkenntnis, dass eine Generationenübergabe heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Restaurant als Herzstück
Seit Jahrzehnten gehört das Hotel Mader zu den prägenden Adressen am historischen Stadtplatz von Steyr. Wer durch die Tür tritt, betritt kein austauschbares Stadthotel, sondern ein Haus mit Charakter: holzgetäfelte Stuben, hohe Decken, viel Geschichte in den Mauern. Das Restaurant ist dabei das Herzstück des Betriebs. Mehrere Stuben bieten Platz für 240 Gäste – vom kleinen Familienessen bis zur großen Feier. Dazu kommt eine der wohl schönsten Terrassen am Stadtplatz mit weiteren 100 Sitzplätzen. Wenn im Frühling die ersten Sonnenschirme aufgespannt werden und sich der Blick über die barocke Kulisse Steyrs öffnet, versteht man schnell, warum dieser Platz so begehrt ist.

„Wir haben aber keinen Druck“
„Ideal wäre es, wenn wir noch vor der Sommersaison einen Nachfolger finden könnten. Mir ist bewusst, dass das nicht einfach wird. Wir haben aber auch keinen Druck“, betont der Chef des Traditionsbetriebes. Es ist keine Geschichte vom Zusperren. Kein dramatischer Abschied. Die Küche ist voll ausgestattet, der Betrieb bestens geführt – ein Gastgeber könnte praktisch sofort starten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.02.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.290 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
150.465 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.680 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1040 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
882 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Oberösterreich
Schönste Terrasse
Wer übernimmt dieses Traditionslokal in Top-Lage?
Drogen eingeschmuggelt
Wachebeamte retteten Häftling nach Überdosis
Teenager verletzt
Frau (52) wollte Jugendliche mit Messer ausrauben
Fahrerin befreit
Auto prallte gegen Zug: Kind (10) im Krankenhaus
Umbau des Unternehmens
Steyr Motors spaltet Betrieb in Gesellschaft ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf