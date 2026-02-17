Wer übernimmt dieses Traditionslokal in Top-Lage?

Restaurant als Herzstück

Seit Jahrzehnten gehört das Hotel Mader zu den prägenden Adressen am historischen Stadtplatz von Steyr. Wer durch die Tür tritt, betritt kein austauschbares Stadthotel, sondern ein Haus mit Charakter: holzgetäfelte Stuben, hohe Decken, viel Geschichte in den Mauern. Das Restaurant ist dabei das Herzstück des Betriebs. Mehrere Stuben bieten Platz für 240 Gäste – vom kleinen Familienessen bis zur großen Feier. Dazu kommt eine der wohl schönsten Terrassen am Stadtplatz mit weiteren 100 Sitzplätzen. Wenn im Frühling die ersten Sonnenschirme aufgespannt werden und sich der Blick über die barocke Kulisse Steyrs öffnet, versteht man schnell, warum dieser Platz so begehrt ist.