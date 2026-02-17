Wer übernimmt dieses Traditionslokal in Top-Lage?

Das Hotel Mader am Steyrer Stadtplatz sucht für sein Restaurant einen neuen Gastgeber. Nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern aus Weitblick: Die Generationenübergabe ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Wer übernimmt 240 Sitzplätze, 100 Terrassenplätze und ein eingespieltes Team in Bestlage?
Ein Gedanke, der viele Gastronomen irgendwann einholt: Was passiert mit dem Lebenswerk, wenn die eigenen Kinder sich bewusst für einen anderen beruflichen Weg entscheiden? Im Fall des Hotels Mader am Steyrer Stadtplatz ist es genau diese Frage, mit der sich Hans Mader auseinandersetzen musste. Nicht aus Not. Nicht aus wirtschaftlichem Druck. Sondern aus der nüchternen Erkenntnis, dass eine Generationenübergabe heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist.
Restaurant als Herzstück
Seit Jahrzehnten gehört das Hotel Mader zu den prägenden Adressen am historischen Stadtplatz von Steyr. Wer durch die Tür tritt, betritt kein austauschbares Stadthotel, sondern ein Haus mit Charakter: holzgetäfelte Stuben, hohe Decken, viel Geschichte in den Mauern. Das Restaurant ist dabei das Herzstück des Betriebs. Mehrere Stuben bieten Platz für 240 Gäste – vom kleinen Familienessen bis zur großen Feier. Dazu kommt eine der wohl schönsten Terrassen am Stadtplatz mit weiteren 100 Sitzplätzen. Wenn im Frühling die ersten Sonnenschirme aufgespannt werden und sich der Blick über die barocke Kulisse Steyrs öffnet, versteht man schnell, warum dieser Platz so begehrt ist.
„Wir haben aber keinen Druck“
„Ideal wäre es, wenn wir noch vor der Sommersaison einen Nachfolger finden könnten. Mir ist bewusst, dass das nicht einfach wird. Wir haben aber auch keinen Druck“, betont der Chef des Traditionsbetriebes. Es ist keine Geschichte vom Zusperren. Kein dramatischer Abschied. Die Küche ist voll ausgestattet, der Betrieb bestens geführt – ein Gastgeber könnte praktisch sofort starten.
