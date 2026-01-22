Heiße Verhandlungen um den kältesten Ort Gugu

Stadt sucht nach Lösungen für Unimarkt-Gebäude
Plan für Großprojekt
Der eiskalte Temperaturrekord machte die Wetterstation Gugu im nördlichen Mühlviertel in Oberösterreich berühmt. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten über die Gemeindegrenzen – und führt nun sogar zu einem Duell um die irreführende Namensgebung.
„Wir rüsten uns militärisch. Der Amtskollege aus Sandl, der gerade im Urlaub ist, bat, dass er genug Zeit bekommt, eine Grenzschutztruppe aufzustellen“ – Liebenaus Bürgermeister August Reichenberger hat die Ortschaft Gugu zu „Mini-Grönland“ erhoben.
