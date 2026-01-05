-25,7 Grad: So lebt es sich im kältesten Ort

Diese „0“ macht auch seiner Geburtsstadt alle Ehre
Cup-Titel nach Wels
Der kälteste Ort Oberösterreichs lag in der Nacht auf Montag nicht etwa in den Alpen, sondern im Unteren Mühlviertel: In Gugu in der Gemeinde Liebenau hatte es eisige -25,7 Grad. Ein Rekord, aber nur auf dem Papier: Gemessen wird erst seit 2023, früher war es noch viel kälter, erklären Einheimische bei Besuch der „Krone“.
Bei -25,7 Grad Celsius klappern die meisten nur noch mit den Zähnen und schlottern mit den Knien. Doch in einer kleinen Senke im nordöstlichsten Eck des Landes lassen solche Temperaturen die Bewohner kalt.
