-25,7 Grad: So lebt es sich im kältesten Ort

Der kälteste Ort Oberösterreichs lag in der Nacht auf Montag nicht etwa in den Alpen, sondern im Unteren Mühlviertel: In Gugu in der Gemeinde Liebenau hatte es eisige -25,7 Grad. Ein Rekord, aber nur auf dem Papier: Gemessen wird erst seit 2023, früher war es noch viel kälter, erklären Einheimische bei Besuch der „Krone“.