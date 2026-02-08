Die Leidenschaft wurde Emily in die Wiege gelegt

„Richtig Spaß hat es mir dann auch gemacht, als ich immer besser wurde und auch erstmals am Stockerl gestanden bin“, sagt Emily, die als Österreichische Meisterin 2025 in der Zoom8-Klasse und als WM-Fünfte schon ordentlich auf sich aufmerksam machte. Ihr ganz großer Traum: „Ich möchte in der Weltspitze mitsegeln und mich für Olympische Spiele qualifizieren!“ Zuvor steht aber natürlich die TopTalent-Wahl der „Krone“ an: „Hier dabei zu sein, bedeutet mir viel. Meinen Freunden werde ich sagen, dass sie fleißig voten sollen“, schmunzelt Emily.