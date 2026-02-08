Vorteilswelt
TopTalent Segeln

Die Leidenschaft wurde Emily in die Wiege gelegt

Toptalent
08.02.2026 00:01
Segeln ist die ganz große Leidenschaft von Emily Kargl.
Segeln ist die ganz große Leidenschaft von Emily Kargl.(Bild: Matesa_OSV)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Eine der Nominierten ist Seglerin Emily Kargl.   

„Draußen in der Natur und einfach frei zu sein – das ist für mich die Faszination am Segeln“, sagt Emily Kargl über ihre ganz große Leidenschaft, die der seit Jänner 15-Jährigen förmlich in die Wiege gelegt wurde. Zumal bereits ihr Urgroßvater am Wasser zuhause war – und auch ihr Papa Christian ist als Jugendleiter beim SV Weyregg und Offshore-Europameister vom ganzen Herzen ein „Seebär“.

Anfangsschwierigkeiten
„Seit sie auf der Welt ist, ist sie dabei, im zarten Alter von sechs Monaten war sie erstmals auf einem Boot. Mit fünf Jahren hat sie angefangen, in der Kinder-Klasse Optimist zu segeln“, erinnert sich Christian an die Anfangsversuche seiner Tochter. Nach denen aber von einer möglichen großen Segel-Karriere noch nicht die Rede war, zumal sich Emily bei raueren Bedingungen überhaupt nicht wohlfühlte. „Wir wollten dann sogar schon das Boot verkaufen“, sagt Christian.

Emily (M.) räumte bei den Jugendmeisterschaften ab.
Emily (M.) räumte bei den Jugendmeisterschaften ab.(Bild: Armin Jacobs Fotografenmeister,)

Traum von der Weltspitze
Doch Emily hatte auch schon damals ihren Willen, versuchte es immer wieder. Ehe es eines Tages nach einer Überquerung des Attersees „Klick“ machte. „Seither gibt es nicht genug Wind für sie und die Welle kann nicht hoch genug sein“, lacht Emilys Papa.

„Richtig Spaß hat es mir dann auch gemacht, als ich immer besser wurde und auch erstmals am Stockerl gestanden bin“, sagt Emily, die als Österreichische Meisterin 2025 in der Zoom8-Klasse und als WM-Fünfte schon ordentlich auf sich aufmerksam machte. Ihr ganz großer Traum: „Ich möchte in der Weltspitze mitsegeln und mich für Olympische Spiele qualifizieren!“ Zuvor steht aber natürlich die TopTalent-Wahl der „Krone“ an: „Hier dabei zu sein, bedeutet mir viel. Meinen Freunden werde ich sagen, dass sie fleißig voten sollen“, schmunzelt Emily.

