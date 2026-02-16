30 Jahre Eselpark: Ausflugsziel nun in junger Hand

Das beliebte Ausflugsziel – der Eselpark in Malta – geht in die zweite Generation. Die Gründer Wolfgang und Klaudia Gollenz verabschieden sich in den Ruhestand. Sohn übernimmt mit voller Freude.
„Vor gut 45 Jahren hat mit Eseln alles angefangen. Auch Pferde hatten wir immer schon. Alles hat eigentlich aus einem Hobby begonnen“, erzählen Klaudia und Wolfgang Gollenz, die seit 30 Jahren den Eselpark führen – und der ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. „Viele Gäste urlauben in Malta wegen unseres Parks“, freut sich das Ehepaar über den großen Zuspruch.
Paradies für Jung und Alt
Nicht ohne Grund: Denn der Eselpark – in dem Tiere wie Alpakas, Lamas, Pferde, Zwergziegen und mehr zu finden sind – ist nicht nur idyllisch gelegen, sondern ein kleines Paradies für Jung und Alt.
Nach 30 Jahren wird übergeben
Doch nun verabschieden sich Klaudia (61) und Wolfgang (62) in die wohlverdiente Pension und übergeben ihr Meisterwerk in junge Hände. Ob die beiden sich komplett zurückziehen? „Wir helfen natürlich mit – vor allem jetzt am Anfang.“
Sohn tritt in Fußstapfen seiner Eltern
„Es bedeutet mir viel, den Betrieb zu übernehmen, den meine Eltern aufgebaut haben“, sagt Sebastian, der mit Freundin Dany Platzer (36) das beliebte Ausflugsziel übernimmt. „Für die nächsten Jahre werde ich das so weiterführen, und dann mit der Zeit ausbauen“, freut sich der 34-jährige Vater auf seine neue Aufgabe.
