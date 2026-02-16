30 Jahre Eselpark: Ausflugsziel nun in junger Hand

„Vor gut 45 Jahren hat mit Eseln alles angefangen. Auch Pferde hatten wir immer schon. Alles hat eigentlich aus einem Hobby begonnen“, erzählen Klaudia und Wolfgang Gollenz, die seit 30 Jahren den Eselpark führen – und der ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. „Viele Gäste urlauben in Malta wegen unseres Parks“, freut sich das Ehepaar über den großen Zuspruch.