Erstmals wieder Gäste-Fans – und Raketen am Feld

Wie haben wir das doch nur vermisst. Ironie off! Erstmals nach vier Spielen waren am Sonntag bei einem Wiener Fußball-Derby wieder Gäste-, diesfalls Rapid-Fans im Stadion erlaubt. Und, man glaubt es kaum: Schon flogen Raketen aufs Spielfeld.
Praktisch sämtliche Experten waren sich einig gewesen: Ohne Gäste-Fans ist ein Derby kein echtes Derby. Hieß es – mehr oder weniger – unisono. Wegen diverser Fehlverhalten waren die letzten vier Wiener Derbys jeweils ohne Gäste-Fans über die Bühne gegangen. Am Sonntag dann die Erlösung. Endlich wieder Gäste-Fans.
Knistern im Austria-Stadion
Endlich wieder echte Derby-Atmosphäre, „Sky“ berichtete im Vorfeld vom Knistern im Austria-Stadion. Gut so, denn die Gäste-, in diesem Fall eben Rapid-Fans müssten doch jetzt wirklich aus der Vergangenheit gelernt haben. Wann, wenn nicht jetzt, hätten sie die Botschaft verstanden. Es geht schließlich um den Fußball und sonst nichts.
Hatte man glauben können. Denn dann kam die Schlussphase des Derbys am Sonntag. Ja, der Auftritt der Rapid-Mannschaft war alles andere als Optimismus-streuend. Ja, der Frust der Rapid-Fans verständlich. Aber Raketen aufs Spielfeld? Ja, auch das wurde leider traurige Realität.
Die Konsequenz: Schiri Hameter brach das Spiel ab. In Minute 90. Raketen flogen weiter aufs Spielfeld. Das Referee-Team schickte die Mannschaften in die Kabine – Gesamtsituation zu gefährlich. Verrückt. Aber Derby-Realität.
Tatsächlich ging es nach etwa 15-minütiger Unterbrechung weiter. Das Regelwerk hatte es erfordert. Zumindest wurde das Match zu einem gütlichen Ende gebracht. Ganz im Gegensatz zum Fan-Verhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.