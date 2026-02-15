Erstmals wieder Gäste-Fans – und Raketen am Feld

Knistern im Austria-Stadion

Endlich wieder echte Derby-Atmosphäre, „Sky“ berichtete im Vorfeld vom Knistern im Austria-Stadion. Gut so, denn die Gäste-, in diesem Fall eben Rapid-Fans müssten doch jetzt wirklich aus der Vergangenheit gelernt haben. Wann, wenn nicht jetzt, hätten sie die Botschaft verstanden. Es geht schließlich um den Fußball und sonst nichts.