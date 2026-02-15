Rapid: Sieglos-Serie, Verletzung, Fan-Eklat

Soweit alles halbwegs nachvollziehbar. Die Performance der Rapidler auf den Rasen ließ das Fan-Herz maximal frösteln, aber sicher nicht erwärmen. Bis auf ein kurzes Aufbäumen in der zweiten Hälfte zeigte sich die Mannschaft von Neo-Trainer Hoff Thorup völlig harm- und auch ideenlos. Rapid jetzt seit zwölf Pflichtspielen in Serie ohne vollen Erfolg. Der Fan-Frust? Sicher verständlich. Warum deswegen der eine oder andere Raketen aufs Spielfeld abfeuern muss, bleibt sein Geheimnis.