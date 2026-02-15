Vorteilswelt
Derby zum Vergessen

Rapid: Sieglos-Serie, Verletzung, Fan-Eklat

Deutsche Bundesliga
15.02.2026 19:37
Aus welcher Perspektive heraus man auch aufs Derby blickt – für Rapid war‘s eines zum Vergessen.
Aus welcher Perspektive heraus man auch aufs Derby blickt – für Rapid war's eines zum Vergessen.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es war ein Nachmittag zum Vergessen für Grün-Weiß! Mit der Derby-Niederlage steht Rapid seit zwölf Spielen in Serie ohne Sieg da. Dazu verletzte sich Martin Ndzie (vermutlich schwer). Und dann wäre da noch der Fan-Eklat ...

„Wir woll‘n Rapid seh‘n“, schallte es schon Mitte der ersten Halbzeit von den – erstmals seit September 2024 bei einem Wiener Derby – vollen Gäste-Rängen. Später gesellte sich der Klassiker „Wir woll‘n euch kämpfen seh‘n“ dazu. Und gegen Ende der zweiten Halbzeit mischte ein anderer Hit die Rapid-internen Fan-Charts auf, ja. „Wir ha‘m die Schnauze voll“, skandierten die Supporter.

Soweit alles halbwegs nachvollziehbar. Die Performance der Rapidler auf den Rasen ließ das Fan-Herz maximal frösteln, aber sicher nicht erwärmen. Bis auf ein kurzes Aufbäumen in der zweiten Hälfte zeigte sich die Mannschaft von Neo-Trainer Hoff Thorup völlig harm- und auch ideenlos. Rapid jetzt seit zwölf Pflichtspielen in Serie ohne vollen Erfolg. Der Fan-Frust? Sicher verständlich. Warum deswegen der eine oder andere Raketen aufs Spielfeld abfeuern muss, bleibt sein Geheimnis.

Ndzie schwer verletzt?
Und die grün-weiße Gesamtsituation verbesserte sich bestimmt auch nicht, als sich Mitte der ersten Halbzeit Martin Ndzie verletzte. Bei einem Zweikampf mit Austrianer Manfred Fischer schien das linke Bein nachzugeben. Was genau passierte, steht noch nicht fest – sehr wohl hingegen, dass es für Ndzie nicht weiterging. Er musste von den Sanitätern per Bahre abtransportiert werden.

Wieder kein voller Erfolg, aus den Top sechs der Tabelle rausgerutscht, ein verletzter Spieler, ein Fan-Eklat – viel schlimmer kann ein Derby kaum verlaufen.

