Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: FK Austria gegen den SK Rapid

Bundesliga
15.02.2026 04:01
Das große Wiener Derby steht an – FK Austria gegen SK Rapid!
Das große Wiener Derby steht an – FK Austria gegen SK Rapid!
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

19. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FK Austria empfängt im Wiener Derby den SK Rapid. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Am Verteilerkreis ist alles angerichtet: Das 348. Wiener Derby ist mit 15.600 Zuschauern ausverkauft, die Auswärtsfans sind zurück, und beide Klubs haben im Kampf um die Meistergruppe nichts zu verschenken. „Jeder kann es spüren, es ist eine aufregende Woche. Es wird ein hartes Spiel, ein echter Kampf. Dafür müssen wir Lösungen haben“, sagte Hoff Thorup am Freitag.

Der Däne kann auf den wieder fitten Linksverteidiger Jannes Horn bauen. Im Gegensatz zu Andreas Weimann stehen hinter Neuzugang Yusuf Demir, dem Spielpraxis fehlt, noch Fragezeichen. „Er kämpft um einen Platz im Kader am Sonntag.“

Während die Austria mit einem 2:0 in Salzburg sportlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet ist, schlägt sich Rapid seit Anfang November mit einer Sieglosserie (sieben Niederlagen, vier Remis) herum. Unter dem neuen Trainer stehen das Cup-Aus in Ried sowie ein Heim-1:1 gegen Hartberg zu Buche. „Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis. Wenn wir beim Derby voll punkten können, dann kann das schon viel bewegen“, meinte Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

