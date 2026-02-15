LIVE ab 17 Uhr: FK Austria gegen den SK Rapid

Während die Austria mit einem 2:0 in Salzburg sportlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet ist, schlägt sich Rapid seit Anfang November mit einer Sieglosserie (sieben Niederlagen, vier Remis) herum. Unter dem neuen Trainer stehen das Cup-Aus in Ried sowie ein Heim-1:1 gegen Hartberg zu Buche. „Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis. Wenn wir beim Derby voll punkten können, dann kann das schon viel bewegen“, meinte Sportgeschäftsführer Markus Katzer.