LIVE ab 17 Uhr: FK Austria gegen den SK Rapid

19. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FK Austria empfängt im Wiener Derby den SK Rapid. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Am Verteilerkreis ist alles angerichtet: Das 348. Wiener Derby ist mit 15.600 Zuschauern ausverkauft, die Auswärtsfans sind zurück, und beide Klubs haben im Kampf um die Meistergruppe nichts zu verschenken. „Jeder kann es spüren, es ist eine aufregende Woche. Es wird ein hartes Spiel, ein echter Kampf. Dafür müssen wir Lösungen haben“, sagte Hoff Thorup am Freitag.
Der Däne kann auf den wieder fitten Linksverteidiger Jannes Horn bauen. Im Gegensatz zu Andreas Weimann stehen hinter Neuzugang Yusuf Demir, dem Spielpraxis fehlt, noch Fragezeichen. „Er kämpft um einen Platz im Kader am Sonntag.“
Während die Austria mit einem 2:0 in Salzburg sportlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet ist, schlägt sich Rapid seit Anfang November mit einer Sieglosserie (sieben Niederlagen, vier Remis) herum. Unter dem neuen Trainer stehen das Cup-Aus in Ried sowie ein Heim-1:1 gegen Hartberg zu Buche. „Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis. Wenn wir beim Derby voll punkten können, dann kann das schon viel bewegen“, meinte Sportgeschäftsführer Markus Katzer.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.